Amazon Prime Days : les offres tech à ne surtout pas rater

C’est parti pour les Amazon Prime Days ! Jusqu’au 11 juillet 2025, les abonnés Prime peuvent choper des pépites tech à prix mini.

Amateurs de high-tech, c’est le moment parfait pour faire les bonnes affaires. Parce que les Amazon Prime Days arrivent avec une avalanche de promotions. Besoin de changer votre smartphone ? Envie d’un ordinateur qui carbure enfin ? Ou peut-être avez-vous juste hâte de vous offrir un petit gadget connecté en plus ? On vous a déniché les meilleures offres à ne pas laisser filer cette année.

Amazon Prime Days, 2 jours de plus que d’habitude

Chaque été, Amazon donne rendez-vous à ses abonnés pour un festival de promos. Et cette fois, les Prime Days jouent les prolongations. Au lieu de 2 jours, ils s’étalent sur 4 jours, du 8 au 11 juillet. Ce qui signifie que les bonnes affaires ont plus de temps de finir dans votre panier.

Avant de vous précipiter sur le site Amazon, sachez que pour profiter des Primes Days, il faut d’abord être membre. Pas encore inscrit ? Aucun souci. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour tester tous les avantages.

Ensuite, l’abonnement revient à 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois. Franchement, ce prix vaut le coup vu toutes les opportunités que ça offre. En plus, les 18 à 22 ans ont droit à un tarif réduit.

Comme à chaque édition, les Amazon Prime Days touchent à peu près toutes les catégories. Allant de la mode à la beauté, en passant par la cuisine ou encore l’électronique, il y a de tout.

Mais cette année, les amateurs de tech sont particulièrement gâtés. Puisque des produits de grandes marques performants sont affichés à des prix qu’on voit rarement. Alors, pensez à consulter régulièrement le site.

Des deals qu’on ne voit pas tous les jours

Jusqu’à vendredi, une belle sélection de matos tech est disponible sur Amazon. En tête de la liste, on retrouve le MacBook Air 13” ( puce M4). Normalement à 1 199 euros, il passe à 975 euros. Pour ce prix-là, vous avez un écran LCD 60 Hz, 16 Go de RAM, et toute la fluidité de la nouvelle génération Apple.

Vous cherchez une option plus abordable ? Le PC portable ASUS Vivobook 14 est une valeur sûre. Habituellement à 449,99 €, il tombe à 349,99 euros. Parfait pour les budgets serrés, sans trop sacrifier les performances.

Vous avez toujours rêvé d’avoir le drone DJI Neo Fly More, mais votre budget vous freinait ? Là, c’est le moment parfait pour sortir la carte bleue. Au lieu de 335 euros, cette petite merveille est à seulement 255 euros.

Les mamans et les maniaques du nettoyage ne sont pas non plus en reste pendant les Prime Days. Parce que l’aspirateur robot T50 Omni d’Ecovas est à 474 euros. Or son prix habituel tourne autour de 599 euros.

Vous voulez un smartphone qui envoie du lourd ? Le Google Pixel 9 est un bon plan. Son tarif passe de 899 euros à 599 euros jusqu’à vendredi. L’iPhone 16e, la version allégée et repensée de l’iPhone 16, bénéficie aussi d’une remise. Il descend de 719 euros à 592 euros.

Vous n’avez pas ces budgets sous la main ? Le CMF Phone 2 Pro fera un meilleur choix. Avec son grand écran AMOLED 120 Hz, il est sans doute le meilleur smartphone à moins de 300 euros. Il est à 259 euros sur Amazon.

Vous voulez vous plonger dans la réalité virtuelle ? Le casque Meta Quest 3S profite d’une belle promo à 279,90 euros, alors qu’il vaut normalement 329,99 euros.

Et ça, ce ne sont que quelques exemples parmi une liste presque infinie de gadgets et objets tech en promo chez Amazon. Alors, foncez vite jeter un œil sur le site, parce que ces offres ne vont pas durer éternellement. Dépêchez-vous, le temps presse !

