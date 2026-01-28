Apple booste son AirTag avec plusieurs nouveautés

L’AirTag d’Apple revient avec quelques nouveautés qui plairont sans doute aux utilisateurs.

Apple fait évoluer son célèbre traqueur d’objets avec une nouvelle génération d’AirTag plus performante. Sans changer sa formule, la marque à la pomme améliore l’essentiel pour rendre la localisation encore plus efficace. Ces nouveautés de l’AirTag confirment la volonté d’Apple de renforcer son écosystème autour des objets du quotidien.

Les grandes nouveautés de l’AirTag nouvelle génération Apple

Apple mise avant tout sur une meilleure portée et une localisation plus précise. Les nouvelles fonctionnalités reposent sur une puce Ultra Wideband de seconde génération. Cette évolution sert à retrouver un objet jusqu’à 50 % plus loin qu’auparavant.

La puce UWB de deuxième génération améliore nettement la fonction Localisation précise. L’utilisateur reçoit des indications visuelles, sonores et haptiques plus fiables. Grâce à cette nouveauté de l’AirTag d’Apple, la recherche devient ainsi plus rapide. Et cela s’applique même dans des environnements encombrés.

Apple a entièrement revu le haut-parleur interne de l’AirTag. Le son devient 50 % plus puissant et porte jusqu’à deux fois plus loin. Cette amélioration aide à localiser un objet coincé sous un canapé ou dans un sac rempli. Un son plus fort réduit donc le temps de recherche dans des situations stressantes. Après tout, lorsqu’un départ approche, chaque seconde compte !

Les nouveautés de l’AirTag sur l’Apple Watch

La localisation précise arrive désormais sur l’Apple Watch récente. C’est l’une des nouveautés importantes de cet AirTag Apple. L’utilisateur peut ainsi retrouver ses objets directement depuis son poignet.

Quels modèles sont concernés par cette fonctionnalité ?

Les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 prennent en charge cette fonction. Cette intégration renforce davantage la cohérence de l’écosystème Apple. Cette nouveauté de l’AirTag d’Apple rend également la recherche encore plus naturelle au quotidien.

Le partage de localisation évolue également

La firme optimise par ailleurs la fonction de partage temporaire de localisation. Cette amélioration facilite ainsi la récupération des bagages perdus. Les compagnies aériennes partenaires peuvent accéder à la position de manière sécurisée.

Une fonction qui change la gestion des bagages

Ces nouveautés de l’AirTag d’Apple réduisent fortement les délais de récupération en cas de perte. Depuis cet ajout, les compagnies constatent moins de bagages définitivement perdus. L’utilisateur garde alors le contrôle total sur la durée et l’accès aux données.

Les nouveautés de l’AirTag d’Apple côté sécurité

Apple conserve par ailleurs ses protections contre le pistage non désiré. Les données restent donc chiffrées de bout en bout. Notez également que l’AirTag ne stocke jamais l’historique de localisation.

Des alertes de suivi inconnues existent aussi hors de l’écosystème Apple. Ces notifications préviennent rapidement en cas de suivi suspect. La marque continue alors d’affiner ses garde-fous avec ce nouveau gadget.

L’AirTag devient aussi plus écologique

Apple intègre davantage de plastique recyclé dans ce nouvel AirTag, une autre nouveauté notable. Le boîtier utilise majoritairement du plastique recyclé. Les aimants et circuits profitent également de métaux recyclés.

Vous vous demandez sûrement si vous avez besoin de racheter les accessoires qui vont avec cet appareil. La réponse est non. En fait, le design reste inchangé. Tous les accessoires existants restent donc compatibles. Apple évite ainsi des dépenses inutiles aux utilisateurs fidèles.

