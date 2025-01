10 ans après la 1ʳᵉ Apple Watch, Apple avoue sa plus grande erreur

L’Apple Watch souffle ses 10 bougies, et c’est l’occasion pour Apple de faire un bilan. Mais parmi les nombreuses réussites de cette montre connectée devenue culte, la marque à la pomme a aussi dévoilé une erreur étonnante ! Ses utilisateurs ont bouleversé toutes ses attentes, et ce, de la manière la plus surprenante possible.

En avril, l’Apple Watch célèbre 10 ans de présence au poignet de millions de personnes à travers le monde. Cet accessoire, autrefois perçu comme un gadget de luxe ou une extension de l’iPhone, s’est progressivement imposé comme un véritable coach de vie, surtout du côté santé et fitness.

Mais ce succès n’a pas empêché Apple de commettre une erreur à son lancement. La marque s’était complètement trompée sur la façon dont ses utilisateurs allaient utiliser ses fonctionnalités fitness.

C’est Jay Blahnik, vice-président des technologies de fitness chez Apple, qui l’a récemment avoué. Les sportifs aguerris et les débutants n’ont pas adopté l’Apple Watch comme la marque l’avait prévu.

Une décennie après, Apple déballe tout sur l’Apple Watch

L’Apple Watch fête son 10ᵉ anniversaire, et honnêtement, c’est un bon moment pour faire le point. Vous vous souvenez de 2015 ? Quand Apple lançait ce petit bijou qu’on ne savait pas trop comment définir ? Était-ce un gadget ? Un accessoire de luxe ?

Une décennie plus tard, Jay Blahnik, le vice-président des technologies de fitness chez Apple, a avoué qu’ils s’étaient entièrement plantés sur leurs utilisateurs.

Je vous mets donc dans le contexte. Lorsque l’Apple Watch a débarqué, l’idée d’Apple était simple. Les sportifs allaient adorer les fonctionnalités d’entraînement et les non-sportifs allaient, eh bien… ignorer tout ça. Sauf que la réalité a été différente. Jay Blahnik, dans une interview avec The Independent, a révélé que c’était exactement l’inverse qui s’était produit.

Les sportifs, ceux qui passaient déjà leurs week-ends à avaler les kilomètres ou à soulever de la fonte, ont découvert l’importance de rester actifs tout au long de la journée. Ils ne se limitaient plus aux gros entraînements, mais se sont mis à valoriser des objectifs simples comme « se lever et marcher plus ».

Par ailleurs, les non-sportifs dans tout ça ont été surpris par un petit détail. Notamment, ces fameux cernes d’activité à remplir. Vous savez, ces cercles qui vous motivent à bouger, brûler des calories et vous lever régulièrement ?

Ils ont transformé des débutants en véritables accros au fitness. Un utilisateur a par exemple commencé avec de simples marches, puis est passé à la course, et finalement à la salle de sport.

D’un simple gadget au coach de vie

En 2015, l’Apple Watch était plus une extension de l’iPhone qu’autre chose. C’était un appareil pour lire vos notifications, répondre à des appels ou payer votre café avec style. La santé et le fitness, c’étaient donc une petite cerise sur le gâteau. Mais aujourd’hui, la situation a complètement changé.

D’année en année, Apple a ajouté des fonctionnalités de bien-être qui vont bien au-delà des simples entraînements. Charge d’entraînement, jours de repos, suivi du sommeil… tout ça pour une approche plus globale de la santé.

Et en 2025, la rumeur dit que les prochaines versions, comme l’Apple Watch Ultra 3, incluront une détection de l’hypertension et même des avancées dans la surveillance de la glycémie.

Ce qui me fascine dans cette histoire, c’est qu’Apple, la marque qui semble toujours tout contrôler, a été prise par surprise par ses propres utilisateurs. Et pour moi, c’est ce qui rend l’Apple Watch aussi unique. Ce n’est pas juste un produit high-tech, c’est un outil qui s’est adapté à nous, et pas l’inverse.

En 10 ans, elle est passée d’un gadget sympa à porter à un coach personnel qui motive autant les débutants que les pros. Et si vous me demandez, je pense que c’est exactement ça, l’essence d’une vraie révolution. Alors, la plus grande erreur d’Apple ? Peut-être. Mais franchement, quelle erreur géniale !

Et vous, l’Apple Watch vous a-t-elle surpris ? Avez-vous adopté des habitudes inattendues grâce à votre Apple Watch ? Racontez vos anecdotes ou vos meilleures découvertes dans les commentaires !

