Arnaque Brad Pitt : on connaît enfin le coupable ! Qui sont les Yahoo Boys ?

Anne, 53 ans, française, pensait avoir trouvé l’amour avec Brad Pitt. Enfin, c’est ce qu’elle croyait… Jusqu’au jour où elle réalise avoir été dupée par une bande de cybercriminels, qui n’ont rien d’hollywoodien.

Ce groupe de hackers porte le nom de « Yahoo Boys ». Et en plus d’avoir infliger une déception amoureuse à cette femme, ces pirates nigérians, spécialistes de la fraude sentimentale en ligne, lui ont volé plus de 800 000 euros.

Ne craquez plus pour Brad Pitt !

Les « Yahoo Boys » ne sont pas n’importe quel hacker. Ces escrocs nigérians jouent avec les émotions de leur cible comme d’autres le font avec une console de jeux.

Brad Pitt, le personnage virtuel derrière lequel ils se sont cachés, est très attentionné. Tellement qu’ Anne est tombée sous le charme. Pire, elle n’est qu’une victime parmi tant d’autres.

Ces fraudeurs opèrent aussi bien à l’international que chez eux, au Nigeria. Là où la jeunesse fait face à un chômage endémique et à un avenir souvent bouché. Le quotidien y est une lutte de survie que beaucoup ont choisi de prendre un raccourci vers la richesse. Le business des arnaques.

Nous n’avons aucune idée de ce qu’ont vécu les Yahoo Boys pour en arriver là. Mais une chose est sûre, ils font partie de ceux qui ont pris ce raccourci. Et devinez qui leur a proposé son aide ?

L’IA, bien sûr. Le groupe de hackers a utilisé des photos générées artificiellement et des faux profils soigneusement élaborés pour tromper leur cible. Aujourd’hui encore, ils continuent de séduire, d’arnaquer, et de se faufiler dans les failles du système des plateformes de réseaux sociaux.

Le Nigeria essaie de riposter. En décembre dernier, l’agence anti-corruption EFCC a arrêté 792 personnes dans une vaste opération à Lagos. Étrangers, complices locaux, tout le monde y est passé.

Toutefois le problème, comme le rappelle Dele Oyewale, porte-parole de l’EFCC, c’est que sans plaintes formelles, aucune enquête sérieuse ne peut être menée. Or beaucoup de victimes — par peur, honte ou résignation — choisissent le silence.

