Avec ce canon laser, la Navy dégomme les missiles en plein vol

Le canon laser testé par la Navy ne fait aucun bruit, mais il change toutes les règles. Désormais, un simple faisceau suffit à neutraliser un missile avant qu’il n’atteigne sa cible.

La société turque Aselsan a dévoilé un dispositif révolutionnaire : le Yildirim 100. Il s’agit d’un système laser destiné à aveugler les missiles à guidage infrarouge avant qu’ils ne verrouillent leur cible. L’objectif n’est pas de détruire les projectiles, mais de les empêcher de frapper. Et le concept fonctionne : plusieurs missiles ont été neutralisés avec succès lors d’un exercice réel.

La plupart des missiles air-air comme les Sidewinder repèrent les avions via leur signature thermique. Leur capteur infrarouge détecte la chaleur de l’aéronef, verrouille la cible, puis ajuste sa trajectoire pour l’atteindre. Pour éviter ces projectiles, les pilotes n’ont que peu d’options : manœuvres extrêmes, leurres pyrotechniques ou furtivité.

Mais ces solutions ne suffisent pas toujours. C’est là qu’intervient le Yildirim 100, un module laser monté sur tourelle, capable de suivre et aveugler les capteurs ennemis.

Une technologie déjà testée sur hélicoptère en conditions réelles

Le Yildirim 100, aussi appelé DIRCM (Directed Infrared Counter Measure), se présente comme une boule mobile fixée sous l’appareil. Elle peut tourner à 360°, détecter un missile en approche et émettre un laser infrarouge multispectral pour saturer ses capteurs.

Selon Aselsan, le système a neutralisé plusieurs missiles lors d’essais. « Ce n’est pas une destruction physique, mais une neutralisation optique », explique un ingénieur du projet. L’engin est aussi capable de gérer plusieurs cibles simultanément, un avantage tactique non négligeable.

Initialement prévu pour les hélicoptères et drones MALE, le système devrait bientôt s’adapter aux jets de combat. Le modèle Yildirim 300 est en développement pour les avions rapides, selon les informations d’Aselsan. La promesse : des contre-mesures plus réactives et automatisées, capables de s’ajuster à la vitesse supersonique.

Contrairement aux technologies plus anciennes comme celles des années 1980, aucun opérateur humain n’est requis ici. La tourelle détecte et riposte en temps réel, ce qui rend l’action presque invisible pour l’équipage.

Des armes lasers déjà testées dans d’autres configurations

Le principe du tir laser défensif n’est pas nouveau, mais son application en plein vol restait complexe. Des systèmes comme Iron Beam en Israël utilisent déjà des canons laser pour abattre des projectiles depuis le sol.

Aux États-Unis, la Navy a récemment fait une démonstration publique de son propre canon laser contre des drones. Ces armes ne font pas de bruit, ne consomment pas de munitions et frappent à la vitesse de la lumière. Mais leur adaptation à bord d’un aéronef restait un défi technique que la Turquie semble avoir relevé.

Un futur silencieux et redoutable pour la guerre aérienne

Avec cette technologie, la guerre du ciel pourrait perdre ses explosions spectaculaires. « Le futur ne fera plus boom-boom, mais seulement boom », ironise un analyste. L’évolution vers des armes silencieuses, précises et sans munitions classiques semble désormais inévitable. Le Yildirim 100 pourrait être le premier jalon d’une série de systèmes laser embarqués dans tous types d’aéronefs. Dans quelques années, ces dispositifs pourraient devenir aussi courants que les flares ou les brouilleurs radar.

