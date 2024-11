Avec iOS, passer à ChatGPT Plus n’a jamais été si facile : voici comment faire

Avec la dernière mise à jour iOS, Apple rend l’accès à ChatGPT Plus plus simple que jamais. Finis les allers-retours entre les sites et applis séparées pour profiter des fonctionnalités premium du chatbot. Maintenant, tout se fait directement dans les réglages de votre iPhone ou iPad ! Curieux de découvrir comment booster votre expérience ChatGPT en un rien de temps ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour passer à la version Plus sur iOS.

Depuis qu’Apple a lancé la version bêta d’iOS 18.2, une nouvelle fonctionnalité fait le buzz ! Vous pouvez désormais vous abonner à ChatGPT Plus directement depuis les paramètres iOS. Ainsi, Apple facilite l’accès aux capacités avancées du chatbot sans qu’il soit nécessaire de passer par une autre application ou par le site d’OpenAI. Cette intégration optimise l’expérience utilisateur et permet aux utilisateurs iOS d’accéder facilement aux options premium du célèbre modèle de langage d’OpenAI. Alors, découvrez comment tirer parti de cette nouveauté en effectuant la mise à niveau vers ChatGPT Plus en quelques étapes simples.

Pourquoi choisir ChatGPT Plus sur iOS ?

Apple continue d’innover avec la sortie de la version bêta d’iOS 18.2 pour les développeurs. Qui plus est, il y a du nouveau pour les fans de ChatGPT ! Vous n’avez plus besoin de vous rendre sur le site d’OpenAI pour upgrader. Vous n’avez qu’à passer à ChatGPT Plus directement depuis les paramètres de votre iPhone ou iPad. Apple intègre donc tout dans son écosystème et simplifie le parcours pour accéder à la version améliorée de l’assistant intelligent d’OpenAI.

You can now upgrade to ChatGPT Plus right from the settings app on iOS 18.2 beta 2 pic.twitter.com/KsimlFJRcw — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Je trouve que la version gratuite de ChatGPT est déjà impressionnante. Mais l’abonnement Plus fait passer l’expérience à un tout autre niveau. Pour à peu près 18 euros par mois, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Notamment un accès prioritaire à GPT-4, des capacités de traitement plus rapides, et un nombre de messages plus élevé. Pour ceux qui aiment discuter avec leur assistant sans avoir à taper, ChatGPT Plus propose des conversations vocales en temps réel, sans décalages.

Cette intégration dans iOS est une vraie victoire pour Apple et OpenAI. Avec Apple Intelligence, vous profitez d’une suite d’outils IA de plus en plus puissante, de la création d’images (Image Playground) à la personnalisation d’emoji (Genmoji), en passant par Visual Intelligence. Pour les fans de technologie, c’est une révolution dans l’écosystème Apple, et pour OpenAI, c’est une visibilité inestimable auprès de millions d’utilisateurs d’iOS.

Une fois la mise à jour vers iOS 18.2 effectuée, vous verrez l’option de mise à niveau intégrée directement dans les réglages de votre appareil. Je vous montre comment faire !

D’abord, ouvrez les réglages votre iPhone ou iPad et faites défiler jusqu’à « Apple Intelligence et Siri ». Sélectionnez ensuite ChatGPT et là, vous trouverez une option pour passer à ChatGPT Plus. Après, suivez juste les instructions pour finaliser l’abonnement.

La version finale d’iOS 18.2 est prévue pour décembre, avec encore plus d’améliorations pour Apple Intelligence. Selon les rumeurs, cette sortie inclura de nouvelles fonctionnalités IA pour les utilisateurs, juste à temps pour les fêtes. Une belle occasion pour découvrir tout ce que ChatGPT Plus a à offrir !

Alors, prêt à passer à ChatGPT Plus et à explorer ses capacités ? Par contre, si vous avez déjà testé la mise à niveau, n’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires !

