Avis Google : comment les jeunes stagiaires font pression sur leurs entreprises

Depuis quelques années, les jeunes générations transforment le monde du travail grâce aux plateformes d’avis en ligne. Glassdoor permet de noter salaires, conditions et perspectives d’évolution.

Depuis que Glassdoor a été lancé en 2014, les jeunes diplômés ne postulent plus comme avant. D’ailleurs, leur premier réflexe est souvent de lire les avis sur les entreprises.

Ces évaluations, disponibles en ligne, dévoilent des aspects cruciaux : salaires, ambiance de travail ou encore opportunités de carrière. Tout cela influence directement leur choix.

Et selon une étude de 2023, 68 % des jeunes actifs américains accordent une grande importance à la réputation des entreprises. En revanche, seulement 48 % des personnes plus âgées adoptent cette même approche.

Glassdoor, qui attire 67 millions de visiteurs uniques par mois, offre un aperçu précieux de la vie au sein des entreprises. C’est un peu comme TripAdvisor, mais pour le monde professionnel. Photos des locaux, commentaires sur les managers, et bien sûr, notes anonymes façonnent l’image d’une entreprise… pour le meilleur ou pour le pire.

Liberté d’expression ou risque pour les salariés ?

Les jeunes pensent souvent que leur anonymat sur Glassdoor les protège. Partager un avis négatif peut sembler sans conséquence, mais ce n’est pas toujours le cas. En réalité, l’anonymat n’est jamais garanti : les entreprises peuvent demander à un juge la levée de l’identité d’un utilisateur.

Je vais vous raconter une histoire récente. Un employé d’une agence de communication a critiqué son entreprise en ligne. Il dénonçait des salaires faibles et une direction stricte, sans citer son nom. Et le pire, l’entreprise a pu identifier l’auteur grâce à des traces numériques, et l’a licencié pour faute grave.

Et bien sûr, cela pose la question des limites de la liberté d’expression. Les juges ont rappelé que, malgré l’anonymat, le salarié devait respecter son obligation de loyauté. C’est-à-dire : ne pas nuire publiquement à la réputation de son employeur.

Tout commentaire excessif ou malveillant peut entraîner des sanctions lourdes, même si les faits rapportés sont réels.

Néanmoins, ces témoignages restent essentiels pour dénoncer des abus ou mettre en lumière des problèmes internes. Les jeunes, eux, utilisent ces plateformes non pas pour attaquer, mais pour informer et inciter au changement.

Pensez à aller sur Glassdoor pour consulter les avis des employés / personnes qui ont passé le processus de recrutement et n'hésitez pas à y laisser vos avis également ! C'est anonyme. #enferautravail

➡️ https://t.co/kBos7nekHi — ON EST MISS FRANCE! • Cette fille n'est personne. (@SoIfU2) May 5, 2021

Dans le but de préserver leur réputation, les entreprises surveillent de près les avis publiés en ligne. Et selon les employeurs, un commentaire négatif peut dissuader un candidat talentueux. C’est pourquoi de nombreuses entreprises investissent dans leur image pour paraître plus attractives.

De l’autre côté, les plateformes comme Glassdoor deviennent un moyen de pression pour les employés. Car, en publiant leurs expériences, ils forcent parfois les entreprises à améliorer leurs pratiques.

Personnellement, je trouve que cela peut être une bonne chose, mais cela peut aussi entraîner de grandes tensions.

Néanmoins, l’équilibre reste complexe. Les entreprises veulent limiter les critiques injustes, tandis que les jeunes réclament toujours plus de transparence.

Par rapport à il y a dix ans, les attentes sont élevées : un bon salaire, un environnement sain et des opportunités claires sont désormais des exigences non négociables.

En gros, cette révolution numérique redéfinit les règles du jeu. Les entreprises doivent s’adapter pour répondre aux nouvelles attentes des jeunes générations. Et bien sûr, cela oblige les employeurs à faire preuve d’une grande vigilance…

Selon vous, les plateformes comme Glassdoor sont-elles un atout ou un frein pour les entreprises ? Partagez votre opinion en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.