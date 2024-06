Biggie Group accélère sa croissance dans le marketing digital avec l’acquisition de 3qtz

Biggie Group, un leader en solutions marketing, annonce l'acquisition de l'agence média et cabinet de conseil 3qtz. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance externe de Biggie Group.

Biggie Group, créé en juin 2022 par Anthony Spinasse et Olivier Goulon avec le soutien de HLD, continue sa croissance en intégrant 3qtz. L'acquisition de cette agence spécialisée en marketing digital, fondée par Corinne Seguin, Erwan Lohezic et Matthieu Belloi, vise à renforcer la capacité de Biggie Group à offrir des solutions globales et sur-mesure.

A propos de 3qtz

3qtz, une agence fondée par des experts du digital aguerris chez dentsu et iProspect, se démarque par son approche hybride : conseil stratégique, média et mesure. Les fondateurs partagent une vision commune de l'importance de la collaboration et de la mesure dans le succès des stratégies digitales.

Corinne Seguin, Erwan Lohezic et Matthieu Belloi voient en Biggie Group « le meilleur des deux mondes » grâce à sa structure agile et flexible. Ils partagent également une vision commune de l'expertise stratégique et de l'excellence opérationnelle. Cette synergie permettra d‘apporter encore plus de solutions innovantes aux marques.

En plus de ses services de conseil et media, 3qtz offre des formations certifiées Qualiopi et place des talents chez les annonceurs pour des missions spécifiques. Ils ont accompagné des clients comme Maisons du Monde, Nickel, Heycar et Sector Alarm.

Pour Corinne Seguin, Erwan Lohezic et Matthieu Belloi, rejoindre Biggie Group était une évidence, grâce à une vision partagée de l'importance des experts forts et engagés pour la croissance des marques. Ils sont convaincus que cette intégration permettra de proposer des solutions encore plus innovantes.

Anthony Spinasse et Olivier Goulon ont été impressionnés par la qualité des équipes de 3qtz et voient cette acquisition comme une opportunité d'accélérer le développement de Biggie Group. L'intégration des talents de 3qtz permettra de fournir un accompagnement complet, de la vision stratégique à l'activation tous leviers, en passant par une mesure unifiée des performances.

Perspectives futures pour Biggie Group et ses nouveaux talents

Biggie Group, avec ses 350 collaborateurs, est présent dans sept pays avec neuf bureaux internationaux. Cette acquisition renforce sa présence et ses capacités en Europe. Le groupe détient plusieurs agences spécialisées :

Gamned! pour l'achat média digital ;

Repeat! pour le conseil média ;

Kazam! pour la production de contenus vidéos ;

Ohlala pour les relations presse ;

Beastly pour le marketing d'influence.

Dans le but d'offrir des solutions intégrées et innovantes, Biggie Group a concrétisé sa stratégie de croissance en acquérant 3qtz. Cette expansion continue témoigne de la volonté de Biggie Group de rester à la pointe des tendances marketing et de répondre aux besoins diversifiés des marques modernes.

L'acquisition de 3qtz par Biggie Group marque une étape clé dans l'évolution de ce groupe dynamique. En combinant leurs forces, les deux entités sont mieux positionnées pour offrir des solutions marketing complètes et innovantes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

