Born Social 2024 : les réseaux sociaux et les moins de 13 ans

La neuvième édition de l’étude Born Social révèle des données cruciales sur l’usage des réseaux sociaux par les moins de 13 ans. Whatsapp, YouTube et les jeux vidéo dominent leurs habitudes digitales. Menée par l’agence heaven et l’association Génération Numérique, cette enquête explore les comportements d’une génération connectée très jeune, malgré les restrictions d’âge officielles.

Une génération hyperconnectée malgré les restrictions

L’étude Born Social de 2024 montre que les moins de 13 ans sont loin d’être absents des réseaux sociaux. En dépit des règles qui impose un âge minimum de 13 ans, ils représentent aujourd’hui 75% des utilisateurs actifs d’au moins une application sociale, en progression par rapport à l’année précédente (71%). Cette tendance révèle que les jeunes enfants, souvent invisibles pour les statistiques officielles, ont intégré ces plateformes comme des lieux incontournables de communication. Parmi les plateformes les plus utilisées, WhatsApp se démarque. Elle a su capter l’attention des plus jeunes avec des options comme les stories et les statuts, empruntées à d’autres réseaux sociaux. Cette messagerie, désormais cross-générationnelle, devient un moyen privilégié de rester en contact avec leurs amis.

En parallèle, les jeux vidéo en ligne se transforment en véritables espaces de socialisation. Près de 63% des préadolescents passent du temps sur des jeux tels que Roblox pour interagir avec leurs camarades. Cet usage souligne l’évolution des jeux vidéo, qui ne sont plus perçus uniquement comme des divertissements solitaires, mais comme des lieux de rassemblement virtuel.

Une perception critique des parents et une faible utilisation de l’IA

Un autre aspect intéressant de l’étude concerne la perception des enfants vis-à-vis de leurs parents. 28% des jeunes interrogés estiment que leurs parents passent trop de temps sur leurs téléphones, un chiffre en hausse de 7 points par rapport à 2023. Cette observation inverse les rôles habituels et suggère une prise de conscience chez ces jeunes générations. L’intelligence artificielle, bien que discutée dans les médias et souvent intégrée dans les outils digitaux, est encore peu adoptée par les moins de 13 ans. Malgré une forte exposition à cette technologie, son usage reste limité, ce qui contraste avec d’autres innovations comme la géolocalisation, adoptée par 60% des enfants, contre 34% en 2020.

L’étude Born Social 2024 met en lumière des tendances marquantes sur l’usage des réseaux sociaux par les moins de 13 ans. Avec des habitudes bien ancrées malgré les restrictions d’âge, ces jeunes utilisateurs façonnent déjà l’avenir du digital. Les résultats de cette enquête sont essentiels pour comprendre leurs attentes et leur relation aux plateformes sociales.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

