Cette fugue d’un robot-tondeuse sur une route départementale dans les Côtes-d’Armor illustre avec humour les risques liés aux défaillances de l’IoT et la porosité des barrières numériques.

Mardi 29 octobre 2025, la Gendarmerie des Côtes-d’Armor rapporte un incident inhabituel. Un robot-tondeuse, modèle Automower d’Husqvarna, a été appréhendé sur la route départementale RD 786. L’appareil, ayant quitté son terrain assigné, circulait dangereusement près de Pléneuf-Val-André. L’histoire, partagée avec humour sur Facebook par les forces de l’ordre, a permis de retrouver rapidement le propriétaire, mais elle expose une faille concrète dans la gestion des appareils autonomes.

De la pelouse à l’asphalte, la défaillance du périmètre virtuel

Ce n’est pas la première fois qu’un appareil domestique intelligent fait les gros titres. Cet incident nous montre d’ailleurs à quel point les systèmes de confinement sont encore fragiles.

Les robots-tondeuses, comme cet Automower, dépendent quasi exclusivement d’un câble périphérique. Celui-ci émet un signal basse fréquence qui délimite la zone de tonte. Le robot est programmé pour s’arrêter et changer de direction dès qu’il ne détecte plus ce signal, ou qu’il le détecte comme une limite.

La présence de l’appareil sur une route départementale suggère une défaillance de cette boucle de données. Qu’il s’agisse d’une coupure du câble, d’un défaut d’alimentation de la station de base ou d’une erreur d’interprétation du signal par le robot, le résultat est le même : le périmètre virtuel a été franchi.

Le pire dans l’histoire, c’est que cet événement transforme un simple outil de jardinage en un objet connecté non maîtrisé. Ce qui pose un risque direct pour la sécurité.

Sécurité routière et responsabilité : les nouveaux défis de l’IoT

Si l’intervention de la gendarmerie a prêté à sourire, les implications sont sérieuses. Un objet, même de petite taille, circulant sur une route à grande vitesse représente un danger immédiat pour les automobilistes.

ORN

Objet Roulant Non identifié….

Le robot tondeuse d’une maison c’est échappé par le portail laissé ouvert ,

Si maintenant en plus des hérissons on doit surveiller les tondeuses 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yukA1Uvss0 — 🇪🇺🇧🇪 Jack 🆒 ⛳️🏌️ 6️⃣💉 (@VajVdl) October 29, 2025

Un coup de volant pour l’éviter peut avoir des conséquences dramatiques, sans parler des dommages matériels si l’appareil est percuté et projeté.

Suite à l’incident, je me pose une question sur la responsabilité en cas d’accident impliquant un appareil IoT autonome. La faute incombe-t-elle au propriétaire pour une installation défectueuse ? Au fabricant, Husqvarna en l’occurrence, pour une technologie de confinement insuffisante ?

Alors que l’IoT domestique s’étend, de la tondeuse au robot de livraison, la sécurisation de leurs déplacements et la fiabilité de leurs données de localisation deviennent des enjeux critiques, non plus seulement techniques, mais de sécurité publique.

