Ce capteur Logitech va permettre à votre patron de vous espionner

Si vous êtes dirigeant, vous allez certainement adorer ce nouveau gadget révolutionnaire ! Le Logitech spot permet de surveiller votre environnement de travail dans le but d’optimiser le flux.

La productivité au sein d’une entreprise dépend largement de la qualité de l’environnement, notamment dans un espace de travail collaboratif ! C’est justement pour répondre à ce besoin que Logitech a conçu son tout nouvel outil de surveillance de bureau. Ce gadget a d’ailleurs pour objectif principal d’aider les entreprises à gérer au mieux leur espace de travail collaboratif.

Un outil de surveillance de bureau ? C’est quoi réellement le Logitech Spot ?

Spot est un gadget dotée d’une base autocollante vous permettant de le fixer aux murs. Pour fonctionner, il est alimenté par batterie et se connecte via Bluetooth aux appareils CollabOS. Parmi ces plateformes collaboratives, on peut citer Tap Scheduler ou encore des passerelles Long Range Wide Area Network (LoRaWAN).

Ce spot est conçu pour suivre l’occupation et les changements environnementaux. Pour ce faire, l’appareil exploite les niveaux de CO2, la température ou encore la qualité de l’air afin qu’ils puissent fournir des données en temps réel aux administrateurs de bureau.

Selon l’entreprise, tout a été développé dans l’espoir de proposer un milieu collaboratif plus confortable dans lequel chaque collaborateur pourrait passer son temps en toute sérénité.

L’appareil vise aussi à optimiser l’expérience des employés grâce aux différentes suggestions qu’il donne aux administrateurs. De cette manière, ces derniers pourront à la fois améliorer l’espace de travail et réduire les coûts énergétiques.

Une potentielle solution contre les fatigues des employés ?

Savez-vous que l’une des principales raisons pour laquelle les employés se fatiguent au bureau n’est pas réellement la fatigue ! Logitech pense plutôt que la fatigue résulte de l’utilisation inefficace de l’espace disponible, qui est d’ailleurs à l’origine des problèmes de qualité de l’air.

« Dans les lieux de travail animés, les employés entrent et sortent de réunions programmées ou ponctuelles dans des espaces qui consomment continuellement de l’énergie et recirculent l’air », explique Logitech. La société a même soutenu cette affirmation par le résultat des études de Harvard et de Berkeley montrant que des niveaux élevés de CO2 et de polluants comme la poussière, le parfum et les aérosols peuvent réduire la fonction cognitive.

« Logitech Spot résout le mystère du nombre de personnes utilisant les espaces, de la qualité de l’air qu’elles respirent et des facteurs environnementaux qui peuvent avoir un impact sur la consommation d’énergie, fournissant aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour surmonter ces obstacles invisibles », a déclaré Prakash Arunkundrum, directeur opérationnel et directeur général de Logitech for Business.

Une nouvelle solution de visioconférence compatible avec le capteur !

Grâce à l’interopérabilité, cet appareil est aussi intégré à Microsoft Places et Teams ainsi que d’autres plateformes comme Samsung Smart Things Pro et Zoom Workplace.

Par ailleurs, la société a aussi dévoilé une nouvelle solution de visioconférence portable baptisée Rally Board 65. De plus, il intègre les capteurs de spot dans son système. Cette solution portable tout-en-un de 65 pouces sera disponible à partir de mai 2025, au prix de 6 999 $.

Pour pouvoir profiter de cet outil, il faudra encore attendre jusqu’au second semestre 2025. Il est possible de le débloquer via les forfaits Essential à 199 $/an ou Select à 399 $/an (tarifs par salle).

Que pensez-vous de cet appareil ? Est-ce qu’il pourra réellement améliorer l’espace de travail ? Partagez votre avis dans les commentaires !

