Ce père et sa fille ont réussi à décoder un signal extraterrestre

Ils sont nombreux à avoir tenté de résoudre le mystère de ce signal extraterrestre, mais seuls un père et sa fille, passionnés d’astronomie, y sont parvenus. Après un an de recherches et de décryptages minutieux, ils ont percé le secret de ce message codé. Ce dernier est conçu pour simuler une communication martienne. Ce signal alien nous en apprend autant sur la vie dans l’univers que sur nous-mêmes…

Alors, un message capté depuis Mars, transmis à des milliers de kilomètres, contient apparemment un code mystérieux. Celui-ci semble venir d’un autre monde. C’est exactement ce que le projet A Sign in Space a simulé pour tester nos capacités à interpréter un signal d’une civilisation extraterrestre. Pendant plus d’un an, chercheurs, passionnés et amateurs de science ont tenté de déchiffrer le message, échafaudant mille et une hypothèses. Mais c’est finalement Ken et Keli Chaffin, un duo père-fille déterminé, qui sont parvenus à en décoder le contenu.

Un signal extraterrestre déchiffré par l’équipe père-fille

Il y a plus d’un an, un message intriguant envoyé depuis Mars a capté l’attention des passionnés d’espace. Toutefois, ce n’était pas un signal extraterrestre, mais un code soigneusement conçu pour simuler une communication interstellaire. C’est l’artiste Daniela de Paulis, avec son projet A Sign in Space, qui est derrière cette expérience cosmique inédite.

Ce signal a été émis par l’orbiteur martien européen ExoMars Trace Gas Orbiter. Trois observatoires sur Terre l’ont capté. Et ce projet a suscité des mois de spéculations avant qu’un duo père-fille ne parvienne à le déchiffrer. Cependant, même avec la solution en main, son véritable sens reste un mystère.

L’objectif de A Sign in Space était de simuler un signal extraterrestre. Ce projet visait aussi à voir comment l’humanité réagirait et interpréterait un message d’un autre monde. Pour cela, l’artiste Daniela de Paulis a créé un code complexe que l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a transmis depuis Mars. Ce contact était donc destiné à être interprété par le grand public.

Un décryptage parfait, ou presque

Pendant des mois, des milliers de curieux ont échangé sur des forums et des groupes en ligne pour percer le secret du fameux signal extraterrestre. Finalement, Ken et Keli Chaffin, un duo père-fille adeptes de l’astronomie, ont donc trouvé la solution.

En analysant le message, ils ont découvert que le code représentait cinq acides aminés, les éléments fondamentaux de la vie. Grâce à des combinaisons de pixels correspondant aux atomes d’hydrogène, de carbone, d’azote et d’oxygène, ils ont alors révélé une structure moléculaire. Ces acides aminés symbolisent ainsi la vie, et qui dit vie, dit potentiel extraterrestre.

Ce que je trouve le plus intéressant, c’est que même avec cette découverte, le message reste ouvert à interprétation. Le projet A Sign in Space encourage chacun à réfléchir à sa propre vision de ce que signifie ce message et à partager ses idées sur le serveur Discord du projet.

Que signifie ce message crypté ?

Ainsi, Daniela de Paulis a voulu provoquer un débat sur notre place dans le cosmos. Comment comprendrions-nous une communication venant d’une civilisation complètement étrangère à la nôtre ? « Donner un sens à quelque chose qui nous est totalement extérieur est un défi fascinant », explique-t-elle.

Le Trace Gas Orbiter, orbiteur martien utilisé pour l’envoi du message, a transmis ce code le 24 mai 2023. Les observatoires de Green Bank en Virginie, du Télescope Allen en Californie et de Medicina en Italie l’ont capté et publié en ligne pour que chacun puisse tenter de le décoder.

Ce message, d’à peine quelques kilo-octets, a enflammé l’imagination de 400 000 internautes qui l’ont téléchargé et tenté de résoudre l’énigme. Entre théories audacieuses et idées innovantes, chaque personne avait une interprétation différente.

Alors, ce signal était-il un clin d’œil interstellaire à la quête de vie extraterrestre ou une réflexion sur la manière dont nous, humains, déchiffrons le monde qui nous entoure ? À vous de décider et n’hésitez pas à en parler dans les commentaires !

Pour certains, la réponse est claire ; pour d’autres, le mystère reste entier. Mais ce dont je suis sûre, c’est qu’A Sign in Space a réussi à nous rappeler combien il est fascinant de regarder vers les étoiles et de se demander… « Sommes-nous seuls ? »

