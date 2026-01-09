CES 2026 : pourquoi cette poupée sexuelle fait rougir tout le monde ?

Si vous avez découvert Emily, la poupée sexuelle connectée dopée à l’IA présentée au CES 2026, vous serez sans doute partagé entre fascination technologique et profond malaise. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’a laissé personne indifférent.

La version 2026 du CES reste fidèle à l’ADN qu’on a toujours connu. L’événement dévoile des innovations qui font rêver et parfois frissonner. Cette année, c’est Emily qui attire tous les regards. Poupée sexuelle humanoïde connectée, elle promet une relation évolutive grâce à un moteur d’IA. Ce dernier est capable de simuler émotions et comportements humains. Fascinante sur le plan technologique, elle soulève aussi des questions éthiques et de confidentialité.

Techniquement, Emily s’inscrit pleinement dans l’écosystème Lovense. La poupée sexuelle présente au CES peut se connecter aux autres appareils intelligents de la marque. Elle est en mesure de les piloter directement.

Grâce au Bluetooth, elle reconnaît la voix. Elle saura aussi comprendre des demandes formulées naturellement et ajuster les paramètres en temps réel.

Ce n’est pas tout. Depuis l’application Lovense Remote, l’utilisateur peut choisir entre cinq personnalités et cinq scénarios de jeu de rôle. Un module baptisé « Companion IA » permet aussi d’échanger par messages. Et même de recevoir des selfies générés par IA à l’image du robot.

L’objectif affiché est de créer une forme d’attachement. Une interaction continue, personnalisée, presque relationnelle. C’est précisément ce point qui alimente le débat. À partir de quand l’IA cesse d’être un gadget pour devenir un substitut émotionnel ?

Côté hardware, Lovense a soigné le détail. Emily repose sur un squelette articulé lui permettant d’adopter des postures réalistes. Dans la tête, de petits moteurs animent la bouche lorsqu’elle parle et esquissent des expressions simples. Dont une sourire, un clin d’œil et des mouvements faciaux légers. Suffisant pour troubler.

Vous la voulez, cette poupée ?

Bonne nouvelle ! La poupée sexuelle au CES est déjà disponible en précommande. Et le prix ? Ceci varie entre 4 000 et 8 000 dollars selon le niveau de personnalisation.

Ce tarif premium pour un produit soulève aussi des inquiétudes très concrètes. D’autant plus que Lovense n’a pas un passé irréprochable en matière de cybersécurité.

L’entreprise a déjà été pointée du doigt pour des failles ayant exposé des échanges privés. Voire permis la prise de contrôle de comptes sans mot de passe.

Quand l’intimité devient connectée, la question de la confidentialité n’est plus secondaire. Elle est centrale. Alors, acheter Emily en vaut-il la peine ? Tout dépend de votre audace et de votre portefeuille. Quoi qu’il en soit, cette poupée sexuelle est une prouesse technologique fascinante.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.