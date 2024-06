Pourquoi l’IA dans les films X inquiète de plus en plus ?

De nos jours, l'intelligence artificielle est la technologie la plus prisée au niveau international. Du commerce en ligne à la santé, l'IA réinvente les industries de pointe. Par contre, l'intégration croissante de l'IA dans le divertissement pour adultes soulève de sérieuses préoccupations éthiques et sociales.

Ce mois-ci, les Berlinois auront une opportunité unique. Ils pourront réserver une session avec une poupée sexuelle IA. Ceci marque le lancement du premier cyber bordel au monde, après une phase de test réussie.

Les clients pourront engager des interactions tant verbales que physiques avec ces poupées. Philipp Fussenegger, fondateur de Cybrothel, souligne un avantage clé. « Beaucoup de gens se sentent plus à l'aise pour partager des affaires privées avec une machine parce qu'elle ne juge pas ». Apparemment, l'objectif est de fournir une expérience sans les contraintes du jugement humain.

La popularité et la profitabilité des compagnons d'IA

À titre d'exemple, la demande pour les interactions avec l'IA est illustrée par les chiffres. L'analyse de SplitMetrics a révélé que les applications compagnons d'IA ont accumulé 225 millions de téléchargements sur Google Play Store.

Thomas Kriebernegg, directeur général de SplitMetrics, précise l'impact de cette tendance. « Je m'attendrais à ce que davantage de développeurs d'applications prennent note de cette tendance et étudient les moyens par lesquels cette catégorie peut être davantage innovante et monétisée ».

Cela indique que le potentiel de monétisation est considérable, effectivement une activité à marge élevée.

Misha Rykov, chercheur en confidentialité chez Mozilla, ajoute que ces applications « collectent des données personnelles et les partagent souvent avec des tiers comme des annonceurs ». Or, cela soulève des questions éthiques importantes.

L'impact de l'IA sur le plaisir féminin et les stéréotypes sexuels

Certes, l'IA peut améliorer l'expérience utilisateur, mais elle comporte des risques éthiques. Le Dr Kerry McInerney, chercheur au Leverhulme Center for the Future of Intelligence à l'Université de Cambridge, met en avant un problème crucial.

« Il est crucial que nous comprenions quels types d'ensembles de données sont utilisés pour former les chatbots sexuels, sinon nous risquons de reproduire des idées sur le sexe qui rabaissent le plaisir féminin et ignorent le sexe qui existe en dehors des rapports hétérosexuels ».

De cette façon, l'IA générative pourrait perpétuer des stéréotypes de genre rétrogrades, une perspective inquiétante.

Comme dans de nombreux autres secteurs, nous ne sommes pas prêts pour la #pornographie générée par l'#IA.

Par Valerie A. Lapointe, PhD candidate in psychology et Simon Dubé, Research Fellow, Université du Québec à Montréal (UQAM) et Indiana University #sexualite #deepfakes pic.twitter.com/Rm5tP3fyN9 — The Conversation France (@FR_Conversation) May 15, 2024

Implications pour la santé mentale et les relations humaines

Quant aux implications sur la santé mentale, Rykov met en garde contre le risque de dépendance. « La plupart des chatbots IA que nous avons examinés ont un potentiel de dépendance élevé et plusieurs risques potentiels, en particulier pour les utilisateurs souffrant de problèmes de santé mentale ».

En raison de cette caractéristique, Mozilla a ajouté des avertissements de contenu à plusieurs chatbots IA, car ils ont trouvé des thèmes d'abus, de violence et de relations avec des mineurs.

Même si les IA peuvent offrir une compagnie, elles pourraient altérer profondément les interactions humaines. Tamara Hoyton, de Relate, explique : « Certaines difficultés peuvent survenir si les rencontres réelles sont profondément décevantes parce qu'elles ne correspondent pas aux exigences strictement définies que les utilisateurs rencontrent dans le porno IA ».

Elle ajoute que, dans certains cas, la pornographie IA pourrait emmener les utilisateurs dans des zones dangereuses. C'est le cas de l'assumption incorrecte de consentement basée sur les interactions avec l'IA, un risque non négligeable pour les relations interpersonnelles.

