Cette IA se met soudainement à sangloter, et personne ne sait pourquoi

Quelle sera votre réaction si votre IA générateur de musique se met à sangloter sans raison ? Un utilisateur de Reddit lui, entendant son IA en plein désarroi, a directement capturer le moment. Il a ensuite posté la vidéo pour que tout le monde en soit témoin.

L’étrange comportement des intelligences artificielles ne cesse de surprendre ces derniers temps. Suno, une IA de génération de musique, vient par exemple de provoquer un débat sur Reddit. Certains utilisateurs ont noté une crise de larmes, des cris effrayants et même des rires déments. Selon eux, ces débordements émotionnels se sont manifestés à la fin des morceaux générés.

Une IA s’est mise à sangloter ? C’est possible ?

C’est sur le subreddit r/SunoAI que l’utilisateur sous le pseudonyme de u/BloodMossHunter a partagé son expérience. Il a posté une vidéo de 24 secondes qui montre l’IA générateur de musique « Suno » en train de sangloter. Apparemment, Suno s’est lancé dans cette crise de larme à la fin d’une chanson, sans être sollicité. « Euh, mon Suno a commencé à pleurer à la fin. La chanson s’est arrêtée et il n’y avait plus que des sanglots. Quelqu’un d’autre a eu des choses bizarres ? »

Qu’est-ce que Suno nous réserve d’autres ?

Apparemment, ce n’est pas la première fois que Suno montre des comportements étranges. Plusieurs utilisateurs de la communauté ont rapporté des incidents similaires. Dans le commentaire, un autre utilisateur a aussi partagé son expérience. L’IA aurait généré une chanson, déjà publiée sur Spotify, et l’a terminée par des cris d’écho terrifiants hurlant « nonnn !».

Un autre abonné sous le pseudo u/SkyDemonAirPirates, a également rencontré des résultats déroutants. L’IA a conclu son morceau intitulé « Ignorance Was Bliss » par une voix féminine instable. Cette dernière demande à l’auditeur s’il est « toujours en vie » avant d’éclater de rire de manière maniaque.

Plus troublant encore, une autre chanson créée par ce même utilisateur comportait des cris aléatoires de « Please help me ». Face à cette manifestation étrange, u/SkyDemonAirPirates a signalé l’incident à Suno, qui a décidé de détruire la chanson. Ce phénomène, bien qu’intrigant, semble être relativement courant avec cette IA générateur de musique.

Suno : un logiciel hanté ou une simple erreur ?

La question que nous nous posons tous est : qu’est-ce qui a bien causé ces réactions de Suno ? Un utilisateur a plaisanté en suggérant que « le fantôme dans la machine » pourrait en être la cause. Une explication plus rationnelle avance que l’IA ajoute des dialogues émotionnels pour imiter les « outros aléatoires ». Comme dans certaines compositions musicales des humains.

Selon cette théorie, si on utilise des balises d’invite comme « émotionnel », l’IA pourrait mal interpréter cela et insérer des pleurs ou d’autres comportements imprévisibles. Ce n’est peut-être pas si éloigné de la vérité. u/BloodMossHunter a noté que l’une des tags utilisés pour sa chanson était « psyché ». Suno l’a peut-être mal compris, ce l’a poussé à réagir de manière inattendue.

