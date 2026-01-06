Cette liseuse ultra-compacte est aussi fine qu’un smartphone !

Si vous cherchiez une nouvelle liseuse ultra-compacte, le DuRoBo Krono est l’e-reader que vous attendiez.

À l’occasion du CES 2026, un nouvel acteur vient bousculer le marché des liseuses. Je parle ici du tout nouveau DuRoBo Krono. Il entend bien proposer une liseuse ultra-compacte capable de rivaliser avec l’e-reader Kindle et Kobo. Plus fin qu’un smartphone, l’appareil mise autant sur la lecture que sur la productivité.

Ce qui distingue DuRoBo Krono des autres modèles

Le premier élément qui frappe avec le DuRoBo Krono reste son format. Avec un écran e-paper de 6,1 pouces, il se glisse facilement dans une poche. Ce gabarit le rend alors plus compact qu’un Kindle classique, sans sacrifier le confort de lecture. L’écran Carta 1200 HD affiche en outre une résolution de 300 ppp, identique à celle des modèles premium du marché.

Une liseuse compacte qui privilégie focus et confort

DuRoBo ne parle d’ailleurs pas simplement d’e-reader. Cette liseuse ultra-compacte se présente comme un « ePaper Focus Hub ». L’idée consiste à proposer un appareil pensé pour la concentration, loin des distractions habituelles des tablettes. L’affichage noir et blanc, combiné à l’encre électronique, réduit la fatigue visuelle. Il encourage ainsi la lecture longue et la prise de notes réfléchie.

Le design repose également sur un élément central qui est la Smart Dial. Cette molette rotative sert à naviguer dans les menus, à ajuster les réglages ou à lancer un enregistrement vocal. Tout se contrôle avec une seule main, ce qui renforce l’ergonomie et la simplicité d’usage.

Une liseuse ultra-compacte pensée pour la productivité

Là où le DuRoBo Krono surprend réellement, c’est sur le plan logiciel. Contrairement à la majorité des liseuses, il fonctionne en fait sous Android ouvert. L’utilisateur peut donc installer des applications comme Gmail, Google Drive, Spotify ou encore Reddit. Cette liberté transforme l’appareil en outil polyvalent, à mi-chemin entre liseuse et mini-tablette.

Une liseuse ultra-compacte qui devient un outil Android

Pour supporter cet usage élargi, DuRoBo a aussi vu large côté stockage. Le Krono embarque effectivement 128 Go de mémoire interne, soit quatre fois plus que la plupart des liseuses concurrentes. Livres numériques, documents, notes audio et applications trouvent ainsi leur place dans la liseuse ultra-compacte sans dépendre du cloud.

Stockage, audio et IA, la productivité au cœur du DuRoBo Krono

En addition, l’appareil intègre un haut-parleur ainsi qu’une connexion Bluetooth. Vous pourrez alors écouter des podcasts ou des livres audio, avec ou sans casque. DuRoBo pousse d’ailleurs le concept plus loin avec un assistant basé sur l’intelligence artificielle. Une simple pression sur la molette vous aide à enregistrer une note vocale, ensuite transcrite et résumée automatiquement.

Le DuRoBo Krono peut-il vraiment remplacer un Kindle ?

Cette liseuse ultra-compacte ne s’adresse clairement pas à tous les lecteurs. Les amateurs de modèles hyper-simples, sans aucune distraction, risquent de trouver l’Android trop permissif. En revanche, pour ceux qui cherchent un appareil unique pour lire, réfléchir et organiser leurs idées, la proposition devient séduisante.

Son autonomie élevée, son format de poche ainsi que sa polyvalence en font néanmoins un compagnon idéal en déplacement. Certains utilisateurs évoquent déjà un remplacement complet de leur Kindle, notamment en voyage. La liseuse ultra-compacte Krono réussit à combler le vide entre la liseuse traditionnelle et la tablette. Le tout sans tomber dans l’excès de notifications.

Disponible aux États-Unis et en Europe dès fin janvier, l’appareil se vendra à 279,99 euros. À ce prix, le DuRoBo Krono est une alternative sérieuse pour ceux qui veulent lire plus sans trop en faire. Aimeriez-vous essayer ce nouveau modèle de liseuse ?

