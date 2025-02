Téléchargez vos livres Kindle avant que cette fonctionnalité ne disparaisse définitivement

Imaginez-vous perdre du jour au lendemain l’accès à vos livres Kindle préférés, même ceux que vous avez achetés. Ce cauchemar pourrait bientôt devenir réalité : Amazon prévoit de supprimer le transfert USB sur Kindle. Sans cette fonctionnalité, il ne sera plus possible de télécharger vos fichiers sur votre ordinateur.

Avant qu’il ne soit trop tard, voici comment sauver vos précieux fichiers et garder le contrôle sur votre bibliothèque numérique.

À partir du 26 février 2025, Amazon mettra fin à l’option « Télécharger et transférer via USB« , une fonctionnalité qui permettait jusqu’ici de stocker ses livres électroniques sur son ordinateur et de les transférer manuellement vers d’autres appareils. Ce changement signifie qu’Amazon impose une dépendance totale à son écosystème.

Si vous tentez aujourd’hui de télécharger un ebook, un message d’avertissement apparaît : « À partir du 26 février 2025, l’option ‘Télécharger et transférer via USB’ ne sera plus disponible. » Une notification inquiétante qui annonce la fin d’une ère.

Beaucoup d’utilisateurs pensent qu’ils « possèdent » les livres qu’ils achètent sur Kindle. En réalité, ces fichiers restent sous le contrôle d’Amazon, qui peut les modifier, les supprimer ou en limiter l’accès à tout moment. Si vous ne sauvegardez pas vos livres maintenant, vous pourriez bien vous retrouver piégé dans l’écosystème Kindle, incapable de récupérer vos achats en dehors des services d’Amazon.

Heureusement, il existe encore une solution pour récupérer vos livres Kindle avant qu’il ne soit trop tard. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur Amazon.com et connectez-vous à votre compte. Accédez à « Comptes et listes » > « Bibliothèque de contenu » > « Livres ». Sélectionnez le livre que vous souhaitez télécharger. Cliquez sur « Autres actions » > « Télécharger et transférer via USB ». Une fenêtre contextuelle vous demandera de choisir un appareil Kindle (même si vous ne l’avez pas connecté). Sélectionnez un modèle puis cliquez sur « Télécharger ». Votre livre sera enregistré au format AZW3, le format propriétaire d’Amazon.

Attention, si vous avez un Kindle acheté en 2024, cette option ne sera pas disponible pour vous. De plus, il n’est pas possible de télécharger plusieurs livres à la fois, ce qui peut rendre la sauvegarde laborieuse si vous possédez une vaste collection.

Convertissez vos fichiers Kindle et lisez-les où vous voulez !

Une fois vos livres Kindle récupérés, vous pouvez utiliser un logiciel comme Calibre pour contourner les restrictions imposées par Amazon .Cet outil permet de convertir les fichiers AZW3 en EPUB ou PDF et de supprimer la protection DRM (gestion des droits numériques). Il vous redonne ainsi le contrôle total sur vos achats. Grâce à cette astuce, vous pourrez lire vos livres sur n’importe quelle liseuse ou appareil, sans être dépendant d’Amazon.

La suppression du transfert USB sur Kindle est un signal d’alarme pour tous les amateurs de lecture numérique. Si vous tenez à vos livres, c’est le moment ou jamais de prendre les devants et de sécuriser vos fichiers avant qu’il ne soit trop tard.

Après le 26 février, il ne sera peut-être plus possible de récupérer vos achats. Vous serez alors entièrement soumis aux décisions d’Amazon. Alors, ne perdez pas une seconde et commencez dès aujourd’hui à sauvegarder votre bibliothèque numérique !

