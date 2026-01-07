Cette nouvelle fonction de Garmin pourrait bien faire de l’ombre aux géants du suivi alimentaire

Avec une nouvelle fonction de suivi alimentaire dévoilée au CES 2026, Garmin ambitionne de devenir votre coach nutritionnel. Oui, on parle de cette marque américaine surtout connue pour le GPS et le suivi de la performance.

Il faut manger sainement. C’est ce qu’on nous répète partout. Facile à dire mais beaucoup moins à faire. Avec les journées qui s’enchaînent, les repas pris sur le pouce et la flemme de tout noter, suivre son alimentation vire vite au casse-tête. Personnellement, je commence toujours motivé et j’abandonne souvent en route.

Alors quand Garmin a annoncé sa nouvelle fonction de suivi alimentaire, j’ai d’abord levé un sourcil. De la curiosité, oui. Mais aussi une vraie appréhension. Parce que si une marque peut rendre cet exercice moins pénible, c’est peut-être bien celle qui connaît déjà nos corps par cœur.

Garmin adds nutrition/food logging into Garmin Connect+, including scanning of foods and barcodes, plus macros and plenty more. I dive into how it actually works, and whether it's worth it. Dig in: https://t.co/p8ox7tor5U pic.twitter.com/2bj6ZRFfNu — Ray Maker (@dcrainmakerblog) January 5, 2026

Ce qui distingue cette nouvelle fonction de Garmin

C’était au CES 2026 à Las Vegas que Garmin a présenté sa fonction de suivi nutritionnel. Son principal atout ? L’accessibilité. Car cette fonctionnalité est directement intégrée dans Garmin Connect. Ce qui signifie qu’il n’y a pas une application à installer ni un service à bricoler à côté.

En plus, tout le monde sans exception peut en profiter. Susan Lyman, vice-présidente des ventes et du marketing grand public chez Garmin, explique que « Notre fonctionnalité Nutrition est conçue pour tous les utilisateurs, quel que soit leur parcours de santé. »

D’ailleurs, cette fonction Nutrition de Garmin croise poids, taille, âge, niveau d’activité et objectifs de santé pour proposer des recommandations personnalisées. Le tout dopé à l’IA maison, baptisée Active Intelligence.

Concrètement, Garmin promet des analyses capables « d’inciter les utilisateurs à modifier leurs habitudes ». Rien de magique, certes, mais une approche globale qui relie alimentation, entraînements et récupération dans un même tableau de bord.

Un autre point fort est l’écosystème. Montre connectée, balance Garmin et GPS fonctionnent ensemble. Les données nutritionnelles viennent enrichir les statistiques sportives. Et inversement. C’est une logique de suivi continu qui faisait défaut chez la plupart des concurrents.

Des avantages ? Difficile de passer à côté

Les atouts de la fonction de suivi nutritionnel de Garmin ne s’arrêtent pas là. Dans la pratique, la marque a aussi misé sur la simplicité. Comment ? Les repas peuvent être ajoutés directement depuis la montre, sans sortir le smartphone.

¡Escanea, registra y disfruta! Presentamos: Seguimiento nutricional; disponible en la app #GarminConnect con un plan Garmin Connect+. Alcanza tus objetivos con recomendaciones personalizadas de calorías y macronutrientes en la app.



Garmin Connect+ https://t.co/9d9CeHFjY5 pic.twitter.com/NNUqQ7qnjc January 7, 2026

Les commandes vocales sont aussi de la partie sur les modèles compatibles. Et pour les plus pressés, il est possible de scanner un code-barres ou de prendre une photo d’un produit pour l’identifier dans la base alimentaire. Intéressant, n’est-ce pas ?

L’IA peut même reconnaître le contenu d’un repas à partir d’une photo. Bon, soyons honnêtes, la précision n’est pas encore parfaite. Mais la promesse est là, et elle risque de s’améliorer vite.

Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres fiches produits ou consulter des rapports journaliers, hebdomadaires ou annuels. Ils sont en mesure de visualiser l’impact de leur alimentation sur leurs performances sportives.

Le seul bémol est qu’il faut avoir du budget pour en profiter. Parce que la fonction Nutrition est réservée aux abonnés Garmin Connect+. Le prix est de 8,99 € par mois ou 89 € à l’année. Un essai gratuit de 30 jours est tout de même proposé, avec 14 jours supplémentaires pour certains anciens abonnés.

Si Garmin tient ses promesses, je parie fort que cette nouvelle fonction pourrait faire de l’ombre à des applications comme MyFitnessPal ou Yazio.

