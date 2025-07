ChatGPT a failli porter ce nom (et ça aurait été nul)

Le célèbre chatbot d’OpenAI s’appelle ChatGPT… mais il s’en est fallu de peu. À une nuit près, il aurait pu s’afficher avec un tout autre nom. Celui de « Chat with GPT-3.5 ». Et franchement, j’ aurais trouvé ça nul. Pas vous ?

C’est dans un épisode récent de leur podcast, diffusé le 1er juillet, qu’OpenAI, a vendu la mèche. Du moins, techniquement, c’était Nick Turley, responsable produit de ChatGPT, et Mark Chen, directeur de la recherche, qui l’ont avoué.

Apparemment, ce n’est qu’à la toute dernière minute — littéralement la veille du lancement, fin 2022 — que l’équipe a changé d’avis sur ce nom. Car en plus d’être ringard, « Chat with GPT-3.5 » est trop long, trop technique et peu accessible.

ChatGPT l’emporte !

C’est « ChatGPT », un nom à la fois court, efficace et vaguement mystérieux, qui a été retenu. Pour ceux qui se le demandent, GPT signifie Generative Pre-trained Transformer.

Et avec le recul, ce choix s’avère être une réussite. Il a favorisé une adoption rapide par le public. Mieux encore, il a grandement contribué à transformer ce service en une marque forte, immédiatement reconnaissable.

Aucun concurrent ne fait aujourd’hui autant parler de lui. Ni Grok d’Elon Musk, ni Gemini de Google. Bon, je l’admet, il y a eu DeepSeek. L’IA chinoise que tout le monde vantait en début d’année. Mais ce n’est pas pour autant que les internautes ont oublié ChatGPT.

Et dire que personne dans l’équipe ne pensait que le choix du nom serait aussi décisif. À l’époque, tous les efforts étaient concentrés sur l’interface, la facilité d’utilisation, la technologie.

Il faut donc croire que dans la tech comme ailleurs, l’emballage compte autant que le contenu. Andrew Mayne, animateur du podcast et ancien responsable de la communication scientifique chez OpenAI, l’a, lui aussi, reconnu.

Et vous, vous auriez préféré « Chat with GPT-3.5 » ? Trouvez-vous que le nom d’une IA peut vraiment faire toute la différence ? Dites-nous tout dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.