ChatGPT devient enfin abordable ?! OpenAI lance une offre à seulement 4€

La rumeur courait depuis quelque temps. C’est désormais confirmé. L’abonnement ChatGPT Go existe. Nick Turley, responsable de l’application ChatGPT chez OpenAI, a annoncé son lancement sur X.

Cette formule propose plus d’avantages que la version gratuite. Mais elle est plus abordable que l’abonnement standard, ChatGPT Plus. Pour l’instant, l’offre est réservée à l’Inde.

Sam Altman, patron d’OpenAI, a précisé que ce premier déploiement servira de test. Les retours des utilisateurs indiens permettront d’ajuster le service avant une extension à d’autres pays.

Que propose ChatGPT Go ?

ChatGPT Go launches in India!



Looking forward to making ChatGPT more affordable in India first, and then learning from feedback to expand to other countries. https://t.co/NRzXrTB3Mr — Sam Altman (@sama) August 19, 2025

Eh bien, ChatGPT Go se distingue nettement de la version gratuite. Les utilisateurs disposent de limites dix fois plus élevées pour les messages, la génération d’images et le téléchargement de fichiers.

La mémoire du chatbot est également doublée, ce qui améliore le suivi des conversations. En Inde, l’abonnement est facturé 399 roupies par mois, soit environ 4 euros. Un tarif qui reste bien inférieur aux 20 dollars de ChatGPT Plus.

ChatGPT Go se positionne donc comme une alternative intéressante pour les utilisateurs réguliers qui n’ont pas besoin des options avancées du forfait premium. Comme le mode agent ou les modèles de raisonnement plus puissants, par exemple.

La stratégie d’OpenAI n’est toutefois pas encore limpide. L’entreprise pourrait limiter cette offre aux pays émergents, où le prix joue un rôle clé. Mais elle pourrait tout aussi bien la lancer partout, afin de convertir davantage d’utilisateurs gratuits en abonnés payants.

Au-delà de l’accessibilité, l’enjeu est aussi financier. OpenAI ne génère aucun revenu direct avec la version gratuite de ChatGPT. Ses recettes proviennent aujourd’hui des abonnements et de l’API proposée aux développeurs.

En introduisant une formule intermédiaire, l’entreprise espère séduire un nouveau public prêt à payer un tarif raisonnable pour bénéficier de fonctionnalités renforcées.

