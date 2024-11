ChatGPT va devenir beaucoup plus créatif : tout savoir sur la mise à jour

Avec la mise à jour de GPT-4o, ChatGPT repousse encore les limites de la créativité, de l’efficacité et de l’IA elle-même. Le chatbot d’OpenAI est maintenant capable de transformer vos idées en récits captivants, en dialogues naturels ou en traductions instantanées. Zoom sur ces nouveautés !

Depuis son lancement, ChatGPT a marqué les esprits avec ses capacités en écriture et en conversation. Mais cette fois, OpenAI a mis les bouchées doubles. GPT-4o, la dernière évolution de son modèle de langage, promet une écriture plus fluide, engageante et humaine que jamais. Que ce soit pour écrire, coder ou même discuter, cette mise à jour rend ChatGPT encore plus incontournable.

ChatGPT se réinvente du côté créativité avec GPT-4o

Depuis sa sortie en mai 2024, GPT-4o a vraiment redéfini les standards des modèles de langage. Et, OpenAI a annoncé ce 20 novembre que cette nouvelle version avait reçu un boost de performance. Par conséquent, son écriture sera encore plus naturelle, engageante et personnalisée.

OpenAI just dropped GPT-4o. What's new?



—Sharper creative writing: More natural, engaging, and tailored responses.

—File analysis leveled up: Upload docs, get precise insights & rich feedback.

—No extra cost: All paid ChatGPT users get it.

A subtle update has a big impact.… pic.twitter.com/doECmlT0GS — AIToolsClub.com (@AIToolsClubb) November 21, 2024

En plus, ce modèle ne se contente pas de surpasser ses prédécesseurs GPT-4 et GPT-3.5. Avec la mise à jour, GPT-4o est deux fois plus performant tout en consommant deux fois moins de ressources que GPT-4 Turbo. Je trouve que c’est un condensé d’efficacité et de puissance, parfait pour tout, de la traduction en temps réel aux conversations fluides.

Mais là où GPT-4o brille, c’est dans son mode vocal avancé. Grâce à sa capacité à interpréter le ton, le rythme et même l’humeur d’un utilisateur, le chatbot peut répondre de manière très naturelle.

Si l’inspiration monte et que vous voulez écrire un poème, composer une chanson ou même créer un dialogue pour ton prochain jeu de rôle ? GPT-4o sera votre nouvelle muse. Sa disposition à comprendre les nuances de langage et à générer des réponses cohérentes le rend ainsi parfait pour les projets créatifs.

La version mini, c’est le petit génie économique

Toutefois, GPT-4o n’est pas toujours accessible à 100 %. Si vous êtes sur l’abonnement gratuit, vous pourrez l’utiliser un certain nombre de fois avant de basculer sur GPT-4o-mini. C’est la version allégée, mais toujours super efficace.

GPT-4o-mini excelle donc dans des tâches comme la génération de code ou des projets à petite échelle. Selon OpenAI, c’est « le petit modèle le plus performant et le plus rentable disponible aujourd’hui ». Cette mini IA surpasse même des concurrents comme Gemini 1.5 Flash de Google, le Llama 3 8b de Meta ou le Claude 3 Haiku d’Anthropic sur plusieurs tests.

Le modèle 4o mini a par exemple réussi à obtenir un score de 82% au test de raisonnement MMLU. Ce petit modèle a dépassé Claude 3 Haiku de 7% et Gemini 1.5 Flash de 3%.

Ainsi, les modèles de langages continuent d’apprendre encore et toujours. Et avec cette nouvelle mise à jour de GPT-4o, OpenAI montre clairement qu’elle vise à rendre l’IA plus intuitive et plus accessible. Alors, êtes-vous prêt à tester les nouvelles capacités de ChatGPT et à laisser libre cours à votre imagination ? Car je suis sûre qu’une fois que vous l’aurez essayé, vous ne voudrez plus vous en passer !

Alors, quelle utilisation allez-vous essayer en premier avec GPT-4o ? Poésie, code, traduction… N’hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires.

