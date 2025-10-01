ChatGPT va tuer Amazon ? On peut maintenant acheter depuis une discussion

ChatGPT se frotte désormais à Amazon. L’IA d’OpenAI ne se contente plus de discuter, chercher des infos ou créer des images. Elle permet aussi d’acheter directement des produits.

Ces derniers temps, OpenAI ne cesse d’améliorer son modèle. Ce qui n’a rien d’étonnant dans une bataille de l’IA générative devenue plus féroce que jamais. Après le lancement de Pulse, l’entreprise dévoile maintenant une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui pourrait bien le placer face à Amazon.

La nouveauté ChatGPT qui pourrait secouer Amazon

Instant Checkout est le nom de cette fonctionnalité qui permet d’acheter sur Etsy ou Shopify directement via ChatGPT. Cela sans quitter l’interface de discussion.

Alors, comment ça marche ? Contrairement à Amazon, ChatGPT ne gère pas la commande. Il agit simplement comme intermédiaire.

Quand vous cherchez un produit, ceux compatibles affichent un bouton Acheter. Il suffit de cliquer, de confirmer la commande et de vérifier les infos de livraison. Pour le paiement, tout se fait dans la conversation.

Vous pouvez évidemment utiliser la carte déjà enregistrée ou en choisir une autre. Par ailleurs, cet outil ChatGPT est gratuit pour les utilisateurs. Pourtant, les vendeurs, eux, devront payer une commission sur chaque achat réalisé.

OpenAI a rendu open source du moteur d’Instant Checkout, appelé Agentic Commerce Protocol. Développé avec Stripe, ce protocole vise à devenir un standard pour le commerce piloté par l’IA. Mais aussi de faciliter l’intégration des boutiques avec ChatGPT.

Des avantages, oui, sauf que

Pouvoir acheter directement sur ChatGPT sans passer par d’autres plateformes comme Amazon, c’est un vrai gain de temps. Mais tout n’est pas encore parfait. Quelques limites méritent d’être signalées.

Pour l’instant, Instant Checkout ne fonctionne que pour un seul article. Pas de paniers multiples pour le moment. Mais avec l’enthousiasme d’OpenAI pour améliorer son modèle, ça ne va pas durer.

L’entreprise prévoit bientôt de gérer des paniers multi-articles et d’étendre la fonctionnalité à plus de marchands et de régions. Parce que oui tout le monde ne peut pas encore en profiter. La fonctionnalité est pour l’instant réservée aux utilisateurs américains.

Alors, qu'en pensez-vous ? Grâce à cette nouveauté, ChatGPT peut-il rivaliser avec Amazon ?

