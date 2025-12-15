ChatGPT Wrapped : comment générer le bilan de toutes vos recherches IA 2025 ?

Après Spotify Wrapped, au tour de ChatGPT de prendre le relais. Oui, le chatbot propose un bilan détaillé de vos échanges en 2025. Voici comment avoir le votre.

En effet, ChatGPT peut analyser vos conversations et produire un résumé annuel personnalisé. Ce, avec des catégories et des statistiques lisibles. L’idée circule d’ailleurs depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Alors on vous montre comment ça marche.

Le prompt magique ?

La génération du ChatGPT Wrapped peut se faire avec une invite simple. Il suffit d’ouvrir une nouvelle discussion et de demander un résumé façon Spotify Wrapped. Aucun réglage supplémentaire n’est requis. Au chatbot ensuite de lancer l’analyse.

ChatGPT traitera alors vos échanges sur l’année. Les questions seront regroupées par thèmes. Les usages professionnels côtoient les demandes plus légères. Les requêtes nocturnes y figurent aussi.

Le résumé met en avant vos types de sollicitations fréquentes. Création de contenu, aide technique ou réflexion personnelle apparaissent clairement. L’outil identifie aussi les rôles incarnés par l’IA. Pédagogue, partenaire créatif ou soutien moral sont souvent cités.

Un « bilan d’ambiance » complète l’ensemble. Il décrit le ton général de vos échanges. Certaines surprises émergent rapidement. Le portrait dressé s’avère souvent précis.

Cela dit, vous devez comprendre que…

Le récapitulatif repose entièrement sur l’historique des conversations. Sans mémoire active donc, aucune analyse fiable n’est possible. L’outil travaille uniquement à partir des échanges enregistrés.

Pour info, l’activation se fait dans les paramètres du compte. Il faut autoriser la référence aux souvenirs et à l’historique. Ces options se trouvent dans l’onglet Personnalisation.

Si ces réglages étaient coupés en 2025, le bilan sera incomplet. ChatGPT n’accède pas aux échanges effacés. Aucune reconstitution rétroactive n’est prévue. Le résumé reflètera uniquement ce qui a été conservé.

Une activation récente limite aussi la portée du Wrapped. Les conversations antérieures restent invisibles. Le résultat couvre seulement la période enregistrée. Si tel est votre cas, vous pouvez toujours essayer mais attendez-vous à un bilan très court.

ChatGPT Wrapped : le récap est-il partageable ?

Eh bien, le format initial est très textuel. ChatGPT peut toutefois retravailler la présentation. Une demande de mise en forme façon infographie change la lecture. Le rendu rappellera ainsi davantage Spotify Wrapped.

Et bien sûr, les ajustements se font à la demande. Version courte pour Instagram, ton plus décalé ou structure plus visuelle sont possibles. Chaque reformulation repose sur le même contenu. Seule la présentation évolue.

Si vous souhaitez que certaines requêtes plutôt personnelles restent privées, cela peut aussi se faire. ChatGPT peut produire une version allégée dans laquelle les passages sensibles sont retirés.

En cas de problème, quelques vérifications s’imposent. Le bon compte doit être connecté. Certains utilisateurs en possèdent plusieurs sans le réaliser. Un usage limité en 2025 réduit aussi la richesse du bilan.

Alors, prêt à tester ? N’oubliez pas de nous partager le résultat en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.