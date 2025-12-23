Clair Obscur Expedition 33 humilié au Indie Awards : que s’est-il passé ?

Le monde du jeu vidéo indépendant est en émoi. Alors que le studio français Sandfall Interactive savourait le succès critique et public de son titre phare, Clair Obscur: Expedition 33. Une décision radicale est venue ternir ce tableau idyllique.

Les Indie Game Awards (IGA) ont officiellement retiré au jeu son titre de « Jeu de l’année » (GOTY). Cela est aussi le cas pour sa nomination dans la catégorie « Meilleur premier jeu ». Plus qu’un simple retrait de prix, c’est une véritable onde de choc qui secoue l’industrie. Cela remet au centre du débat l’usage de l’intelligence artificielle générative.

Une victoire de courte durée pour le jeu

Tout avait pourtant bien commencé. Lors de la cérémonie, Clair Obscur: Expedition 33 avait été couronné. Avec sa direction artistique époustouflante inspirée de la Belle Époque et son système de combat au tour par tour dynamique. Le jeu semblait faire l’unanimité. Mais quelques heures après le sacre, la sentence est tombée avec une disqualification immédiate.

L’organisation des Indie Game Awards a justifié cette décision par une violation stricte de son règlement. En réalité, la charte de la cérémonie stipule que « les jeux développés à l’aide d’une IA générative ne sont strictement pas éligibles à la nomination ». Or, des preuves de l’utilisation de tels outils durant le processus de production ont fuité. Cela a forcé le comité à agir a posteriori.

L’IA générative : la pomme de la discorde

Le point de friction réside dans l’usage de l’IA par Sandfall Interactive. Bien que le studio ait assuré que l’IA n’était pas présente dans le produit final vendu aux joueurs. Des traces auraient été identifiées dans certaines textures et assets durant les phases de développement. Le studio a d’ailleurs reconnu avoir utilisé ces outils pour accélérer certaines tâches de conception. Par contre, il affirme avoir corrigé les éléments incriminés avant la sortie officielle.

Pour les Indie Game Awards, l’argument du nettoyage final ne suffit pas. L’IGA se veut le sanctuaire de la création humaine et artisanale. En acceptant un jeu ayant eu recours à l’IA à n’importe quelle étape de sa création. L’organisation craint de créer un précédent qui dénaturerait l’essence même du label indépendant.

Une humiliation publique et un débat éthique

Cette disqualification est vécue comme une humiliation par une partie de la communauté. Effectivement, elle intervient après que le prix a été remis. Le trophée a finalement été attribué à Blue Prince.

Cependant, cette affaire soulève des questions complexes. Dans une industrie où les budgets explosent et où les attentes techniques des joueurs sont de plus en plus élevées. L’IA générative devient un outil de productivité presque irrésistible pour les petits studios. Comment tracer une ligne rouge claire ? Si un développeur utilise ChatGPT pour déboguer une ligne de code ou Gemini pour trouver une inspiration visuelle. Le jeu perd-il pour autant son âme indie ?

Un précédent dangereux ou une protection nécessaire ?

Pour les puristes, la décision des IGA est une victoire nécessaire pour protéger les artistes et les créateurs de contenu. Pour d’autres, c’est une position hypocrite et impossible à tenir sur le long terme. Comme le souligne l’article de Frandroid. Le fait de vérifier l’absence totale d’IA dans un projet impliquant des dizaines de personnes est un défi technique quasiment insurmontable.

Le cas Clair Obscur: Expedition 33 sera sans doute reconnu comme le premier grand procès de l’IA dans le jeu vidéo. Si le jeu reste une réussite technique et ludique indéniable pour les joueurs, il porte désormais une cicatrice symbolique.

