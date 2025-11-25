ComplyControl prédit une refonte de la conformité en 2026 grâce à l’IA

Parker & Lawrence Research vient de publier son étude « Generative AI in Risk and Compliance 2025 ». Le rapport met en avant sept entreprises qui structurent la supervision automatisée du secteur financier.

ComplyControl y apparaît comme experte dans la surveillance des transactions. Le rapport souligne que cela attire l’attention des banques et des fintechs qui cherchent à simplifier leur conformité.

Le rapport détaille aussi la façon dont l’IA générative peut renforcer la détection des risques sans perdre le contrôle humain. Cette idée occupe plusieurs sections du document. Elle confirme la place importante prise par ces nouvelles technologies.

Qui c’est, ComplyControl déjà ?

ComplyControl est une entreprise britannique spécialisée dans la conformité basée sur l’IA. Elle travaille avec les institutions financières et gagne aujourd’hui une place importante dans le secteur.

Le rapport « Generative AI in Risk and Compliance 2025 » de Parker & Lawrence Research la présente comme un acteur clé. Voyez-vous, les institutions financières vivent aujourd’hui une période dense où les règles changent sans arrêt.

Les risques de fraude montent et les coûts de conformité grimpent toujours plus vite. Les PME perdent souvent pied face à cette pression. ComplyControl, elle, est celle qui propose une plateforme pour automatiser une grande partie du travail réglementaire.

Ses outils unifient les données éparpillées que les entreprises gèrent encore manuellement. Ce qui réduit les erreurs et accélère la supervision.

Bref, la présence de l’entreprise dans ce rapport n’est pas anodine. Cela montre son influence dans la lutte contre la criminalité financière. L’agilité et la transparence sont devenues vitales pour les institutions. ComplyControl apporte des solutions qui vont dans ce sens.

Et en 2026, on se prépare à quoi exactement ?

ComplyControl estime que 2026 apportera une nouvelle phase dans la conformité. Les entreprises passeront d’une réaction rapide à une méthode plus anticipative. Les systèmes devront repérer les anomalies et les expliquer aussitôt.

Car les autorités veulent comprendre comment l’IA prend ses décisions. Les institutions devront donc mettre en place des outils plus transparents. Ces exigences toucheront toutes les tailles d’organisations.

Les petites et moyennes structures adopteront aussi des cadres de conformité fondés sur des règles. Elles veulent se développer sans sacrifier la supervision. Leur budget limité ne doit pas les empêcher d’avoir des solutions solides.

Pour ComplyControl, l’IA agit comme un égaliseur dans le domaine de la gestion des risques. Elle donne aux petites entreprises les moyens d’atteindre le niveau des grandes. Une bonne utilisation peut transformer la conformité en véritable atout.

Roman Eloshvili, fondateur de ComplyControl, confirme ce changement rapide. Selon lui, 2025 a déjà marqué une évolution importante dans l’usage de l’IA en conformité. Il prévoit une demande croissante pour des systèmes rapides, clairs et explicables.

ComplyControl continue donc d’améliorer ses solutions pour répondre à ces besoins. Sa plateforme aide les clients à automatiser la supervision et à réduire leurs coûts. Elle leur permet aussi de réagir plus vite aux nouvelles menaces.

