La révolution Fintech : comment la technologie transforme les services financiers

La transformation numérique a conquis notre quotidien, allant jusqu'à dématérialiser nos échanges monétaires et à les convertir sous forme de monnaie numérique ou électronique. Ce modèle économique d'un tout autre genre a été initié par des entreprises émergentes connues sous l'appellation de FinTech (finance technologique). Depuis leur apparition, l'utilisation de solutions financières digitales a connu une véritable progression, si bien que d'ici 2030, le chiffre d'affaires annuel du secteur de la fintech devrait être multiplié par 4.

Mais comment ces plateformes financières interviennent-elles dans le paysage économique ? Quels sont les secrets derrière leur succès auprès du grand public ?

L'ère de la Fintech : L'impact de la technologie sur les services financiers

La finance technologique est dans nos murs depuis plus de deux décennies, mais son usage s'est accru avec la montée en puissance des technologies de communication (ordinateur, tablette, smartphone) qui nous ont permis d'envoyer de l'argent en ligne facilement. Ces institutions modernes proposent une liste non exhaustive d'offres de services financiers : portefeuille électronique, tenue et gestion de compte, paiement mobile, souscription aux épargnes et assurances, financement participatif, transfert d'argent à l'international.

Aujourd'hui, les opérations bancaires se sont donc métamorphosées grâce au digital pour une gestion plus libre et autonome. Exerçant avec le statut d'institution financière, les entreprises Fintech doivent obtenir un agrément de l'ACPR et sont soumises aux réglementations qui régissent les établissements financiers, bien qu'elles soient plus souples.

Et si la Fintech semble menacer la suprématie des organismes bancaires conventionnels à travers un vaste panel de services financiers, elle peut également leur servir de source d'inspiration en matière d'accessibilité, d'efficacité et de sécurité. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'objectif de la Fintech n'est pas de faire de l'ombre aux institutions bancaires traditionnelles. Son rôle consisterait plutôt à apporter un souffle nouveau à une industrie financière déjà mise à mal par les différentes crises qui se sont succédé au niveau mondial. Il s'agit d'un modèle économique facile à adopter par un plus grand nombre, avec des tarifs compétitifs qui encouragent l'inclusion financière et la création de nouvelles opportunités d'emploi.

La valeur du marché mondial de la Fintech, estimée à 133,84 milliards de dollars en 2022, devrait connaître une croissance significative pour atteindre 556,58 milliards d'ici 2030, soulignant l'impact transformateur potentiel de la technologie financière sur les services financiers traditionnels et l'économie globale.

IA, technologies blockchain et cloud : Quels rôles dans la révolution financière ?

Utilisée dans de nombreux domaines, cette technologie est aujourd'hui très sollicitée dans le marché financier car elle accompagne les acteurs de la fintech dans leur prise de décision. Par conséquent, il devient plus facile de proposer des offres personnalisées aux usagers à travers une analyse plus approfondie des tendances. Par ailleurs, l'IA aide également à fournir une assistance permanente à une clientèle de plus en plus exigeante.

Technologie Blockchain

Littéralement, le terme Blockchain fait référence à une chaîne de blocs qui illustre le mode de stockage et de diffusion de données au niveau d'un réseau d'entreprises. Dans le marché de la finance technologique, la blockchain permet de renforcer la sécurité et la transparence des différentes formes d'opérations financières.

Cloud computing

L'hébergement des données sur le cloud octroie des solutions accessibles et flexibles aux startups fintech sans que ces derniers aient à investir dans un hôte physique. Les services cloud interviennent dans le marché financier 4.0 en apportant une réponse instantanée. Les utilisateurs finaux ont ainsi la possibilité de sauvegarder, traiter et consulter leurs données comptables en temps réel et à partir de n'importe quel support connecté.

La révolution Fintech propose des outils financiers numériques qui répondent aux attentes du grand public, toujours en quête de solutions instantanées.

Les services bancaires en ligne sont pensés pour aller au-delà des frontières géographiques. La révolution fintech s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent transférer de l'argent à l'étranger directement et en quelques clics, sans passer par un intermédiaire quelconque.

Si de nombreuses solutions fintech existent telles que Paypal, Western union, etc, certaines comme Ace Money Transfer se démarquent avec des frais inférieurs, une interface plus rapide et plus simple d'utilisation ou encore la possibilité de réaliser les transactions même sans ouverture d'un compte en ligne. Il suffit d'y accéder via Facebook, Twitter et Google tout en bénéficiant des mêmes conditions de sécurité.

En somme, bien que la finance technologique puisse entrer en complémentarité avec les institutions financières physiques, elle peut assurément garder toute son indépendance. Les services sont quasiment les mêmes, mais l'accessibilité, la réactivité, la sécurité et l'expérience client en sont nettement améliorées.

