Voler des données à Disney… mais pourquoi c’est si intéressant ?

Disney, géant de l'industrie du divertissement, a été victime d'une cyberattaque majeure. Le groupe de cybercriminels, NullBulge, affirme avoir téléchargé les chaînes Slack des développeurs de Disney. L'incident a entraîné la divulgation de 1,1 To de fichiers et de messages de discussion.

NullBulge a publié un message provocateur sur les réseaux sociaux. Il a annoncé la suppression complète de l'espace de développement de Disney. Ils prétendent avoir téléchargé une énorme quantité de données qui incluent des projets inédits et des informations de connexion. Le message invite les curieux à explorer ces données divulguées en ligne.

Le groupe affirme avoir obtenu 1,2 To de données. Cela comprend près de 10 000 canaux Slack, tous les messages et fichiers possibles. Parmi les informations volées se trouvent des projets non publiés, des images, du code brut, des identifiants de connexion, des liens vers des pages Web/API internes et bien plus encore.

NullBulge laisse entendre qu'ils ont bénéficié de l'aide d'un initié chez Disney. Ils auraient pu obtenir encore plus de données si cette personne n'avait pas renoncé à les aider. Il est peu probable que les données des clients aient été compromises, mais le groupe a accédé à de nombreux documents internes de Disney.

Un groupe hacktiviste avec des revendications

Se présentant comme un groupe hacktiviste, NullBulge milite pour une meilleure rémunération et protection des droits des artistes. Ils ont annoncé la violation sur BreachForums, un célèbre site de fuite de données et fourni des captures d'écran de leurs découvertes.

NullBulge a déjà fait parler de lui avec la divulgation de petites bases de données. Leur précédent coup d'éclat concernait un dump de base de données WordPress du site howwelove[.]com. Leurs motivations restent floues, mais leurs actions montrent une détermination à exposer les failles des grandes entreprises.

Silence radio de Disney

Pour l'instant, Disney n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cette cyberattaque. L'ampleur de l'incident et les données compromises pourraient avoir des répercussions significatives sur l'entreprise.

Cette fuite de données pourrait avoir des conséquences importantes pour Disney. Les projets non publiés et les informations internes divulguées pourraient affecter la stratégie et les opérations de l'entreprise. De plus, cette attaque souligne la vulnérabilité des grandes entreprises face aux cybermenaces.

L'industrie du divertissement et la communauté des développeurs observent de près la situation. La divulgation de ces données sensibles pourrait inciter d'autres entreprises à renforcer leurs mesures de sécurité. Cette attaque rappelle l'importance de la cybersécurité dans un monde de plus en plus connecté.

L'attaque de NullBulge contre Disney met en lumière les risques croissants de la cybercriminalité. La divulgation de 1,1 To de données internes est un rappel brutal de la vulnérabilité des entreprises face aux menaces numériques. Les prochains jours révéleront comment Disney et l'industrie réagiront à cette cyberattaque sans précédent.

