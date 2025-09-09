Dacia Sandman 2025 – Tout ce que l’on sait du barroudeur qui veut changer les règles

Dacia Sandman 2025 entre dans la gamme avec une promesse claire : offrir un crossover SUV adapté aux loisirs sans renier sa vocation utilitaire. Ce modèle repose sur le Jogger, mais adopte une configuration pensée pour les escapades à deux. Sans transformation lourde ni suréquipement, il propose une solution accessible pour ceux qui cherchent à voyager simplement. Que propose-t-il concrètement ? Quels équipements sont disponibles et quel budget faut-il prévoir pour l’acquérir ?

Le Dacia Sandman 2025, un modèle à craindre

D’abord, le Sandman repose sur la plateforme CMF-B du Jogger. Le véhicule conserve les dimensions de son modèle de base. Il mesure 4,55 m de long donc, 1,78 m de large et 1,63 m de haut. Sa garde au sol atteint 200 mm. Le design extérieur reste identique à celui du Jogger Expression. Aucun badge spécifique ne figure, non plus, sur la carrosserie et les feux avant utilisent la technologie LED.

Le pare-chocs avant intègre une protection inférieure en plastique brut. Le toit reçoit des barres longitudinales compatibles avec les accessoires Dacia. Son poids à vide varie entre 1 205 kg et 1 260 kg selon la finition avec un PTAC (masse totale chargée) est fixé à 1 710 kg. Le véhicule conserve une homologation M1 et une classification Crit’Air 1 pour les motorisations essence. Le rayon de braquage s’établit à 10,7 m.

Fiche technique du Dacia Sandman 2025

Le Dacia Sandman aligne les arguments pour faire face à des concurrents tels que le Fiat Doblo Camper ou le Citroën Berlingo Tonic. Il risque aussi de faire de l’ombre au Toyota Proace Verso et au Peugeot Rifter Long avec sa configuration SUV compacte. Son un aménagement intégré en usine et un tarif d’entrée sous les 17 000 euros font trembler ses adversaires.

Motorisation de base : essence TCe 110 (110 ch, boîte manuelle 6 rapports)

essence TCe 110 (110 ch, boîte manuelle 6 rapports) Plateforme : CMF-B (base Jogger)

CMF-B (base Jogger) Longueur : 4,55 m

4,55 m Largeur : 1,78 m

1,78 m Hauteur : 1,63 m

1,63 m Garde au sol : 200 mm

200 mm Volume de coffre : jusqu’à 708 L

jusqu’à 708 L Écran tactile : 8 pouces (Media Display)

8 pouces (Media Display) Connectivité : Apple CarPlay / Android Auto

Apple CarPlay / Android Auto Finitions : Essential, Confort Plus, Extreme

Essential, Confort Plus, Extreme Pack Sleep : couchage 190 × 130 cm, rideaux occultants

couchage 190 × 130 cm, rideaux occultants Prix de départ : 17 000 €

17 000 € Homologation : VP (véhicule particulier)

VP (véhicule particulier) Réservoir essence : 50 L

50 L Émissions CO₂ : 130 g/km (WLTP)

Motorisations et performances

Le constructeur roumain propose actuellement deux deux motorisations pour le nouveau modèle de la gamme SUV. Le bloc TCe 110 développe une puissance de 110 chevaux à 5 000 tr/min et un couple de 200 Nm à 2 900 tr/min. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Ce moteur utilise une injection directe, un turbo basse pression, ainsi qu’un filtre à particules. Sa consommation mixte est de 5,7 L/100 km selon le cycle WLTP. Les émissions de CO₂ atteignent 130 g/km. Ce moteur offre une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 11,7 secondes et une vitesse maximale de 178 km/h.

Le moteur ECO-G 100 fonctionne au GPL et à l’essence. Il développe aussi une puissance de 100 chevaux à 5 000 tr/min et un couple de 170 Nm à 2 000 tr/min. Ce moteur s’associe aussi à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le réservoir GPL a une capacité de 40 litres. L’autonomie combinée peut dépasser 1 000 km. Les émissions de CO₂ restent inférieures à 120 g/km en mode GPL.

Le modèle peut aussi parcourir de longues distances sans avoir à faire le plein grâce à son réservoir de carburant de 50 litres. Une version hybride fait l’objet d’étude chez Dacia, mais aucune déclinaison électrifiée du Sandman n’a été confirmée à ce jour dans le catalogue officiel.

Aménagement intérieur et confort

L’aménagement intérieur du Dacia Sandman s’oriente clairement aux longs et moyens trajets. Le Sleep Pack est un module principal qui transforme l’intérieur en un espace de couchage. Cette structure en bois repliable s’installe sans avoir à retirer les sièges arrière. Un matelas deux places, qui mesure 190 cm de long sur 130 cm de large, se déploie pour le couchage. Des rideaux occultants se fixent par aimants sur les vitres latérales et arrière, et une table escamotable est aussi proposée.

Le coffre conserve un volume utile de 220 litres en configuration couchage. Le plancher est plat sur toute la longueur. Aucun module cuisine ni réservoir d’eau n’est proposé. Le modèle est une solution pratique pour le couchage. L’offre de Dacia est conçue pour les utilisateurs qui aiment les aventures.

L’habitacle offre un bon confort au quotidien. Le coffre propose un volume de 708 litres en configuration cinq places. Le volume utile passe à 2 094 litres avec les sièges rabattus, ce qui est très pratique pour le transport d’objets volumineux. L’ergonomie reste simple, mais pertinent pour ce modèle taillé pour l’aventure.

La qualité des matériaux constitue un autre point fort du Dacia Sandman. Le confort des sièges s’adapte à différents environnements. Le pack Winter Comfort propose un chauffage stationnaire, une isolation renforcée des parois latérales et un rideau thermique pour le pare-brise. Ce pack reste compatible avec les versions Confort Plus et Extreme.

Technologies embarquées et équipements

Le nouveau Sandman de Dacia propose des équipements qui sont adaptés à un usage moderne. Le système Media Display a un écran tactile de 8 pouces. Ce système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La navigation GPS est proposée dans le pack Tech Plus. Le système audio varie entre deux, quatre et six haut-parleurs selon la finition. Le régulateur de vitesse, les radars de recul et la caméra de recul complètent l’équipement. Le modèle conserve une instrumentation analogique avec écran TFT de 3,5 pouces.

Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. La climatisation manuelle est présente sur la version Essential. La climatisation automatique équipe les finitions supérieures. Le Sandman ne propose pas de toit ouvrant ni de sellerie cuir. La version Essential propose une configuration de base avec des vitres manuelles. La Confort Plus ajoute le volant gainé. La version Extreme inclut des jantes alliage de 17 pouces et des inserts orange sur les barres de toit.

Positionnement tarifaire et concurrents

La marque Dacia s’est toujours distinguée par son positionnement tarifaire. Il débute à environ 17 000 euros en version Essential. La version Confort Plus se positionne autour de 19 000 euros. La version Extreme dépasse légèrement les 20 000 euros avec le Sleep Pack intégré. Les packs optionnels varient entre 500 euros et 1 500 euros selon le contenu.

Le Sandman s’aligne avec plusieurs modèles. Le Dacia Dokker Camperiz, aménagé par Camperiz, a un tarif qui débute à 21 000 euros. Ce modèle a une base utilitaire et une homologation VASP. Le volume intérieur est inférieur à celui du SUV. Le Renault Kangoo Van Maxi, réaménagé pour les loisirs, affiche un tarif autour de 19 500 euros. Orientée électrique, la marque au losange conserve une base utilitaire. Le Volkswagen Caddy Beach, qui a une qualité de fabrication supérieure, dépasse 20 000 euros en version neuve.

Questions fréquentes sur le Dacia Sandman

Le Dacia Sandman est-il un van ou un SUV et quelle est son homologation ?

Clairement, le Dacia Sandman est un SUV compact qui est basé sur la plateforme du Jogger. Il conserve son homologation VP (véhicule particulier), ce qui lui permet de s’utiliser au quotidien. Contrairement à un van qui peut avoir une homologation VASP (véhicule automoteur spécifique), le Sandman n’est pas considéré comme un camping-car, ce qui simplifie son assurance et son entretien. Son aménagement est un accessoire qui s’installe et se retire.

Quelles sont les options de financement pour acquérir le Dacia Sandman ?

Le Dacia Sandman 2025 est un véhicule neuf. Les options de financement traditionnelles sont disponibles. Les acheteurs peuvent opter pour un crédit classique ou un contrat de location avec option d’achat (LOA). La LOA est une solution qui permet de louer le véhicule sur une période de 24 à 60 mois avec la possibilité de l’acheter à la fin du contrat. Le prix de vente est fixé à l’avance. Le LOA est une option pour les acheteurs qui ne veulent pas l’acheter.

Une motorisation hybride est-elle prévue pour le Dacia Sandman ?

Le texte présente le Dacia Sandman avec des motorisations essence TCe 110 et bicarburation ECO-G 100. Cependant, Dacia a annoncé l’arrivée d’une version hybride dans sa gamme. Cette motorisation combine un moteur essence 1,6 L à deux moteurs électriques. Elle offre une puissance de 140 chevaux et une boîte de vitesses automatique à crabots. L’arrivée de cette motorisation hybride pourrait renforcer l’attrait du Sandman pour les trajets en milieu urbain.

Les aménagements du Sandman peuvent-ils être personnalisés ?

Le Sleep Pack, est le principal aménagement proposé pour le Sandman. Il est conçu pour s’intégrer parfaitement au véhicule. D’autres aménagements ne sont pas proposés. Cependant, le marché des accessoires et du camping offre de nombreuses solutions qui sont compatibles avec le véhicule. Les accessoires s’installent dans la voiture sans modification. Le Sandman conserve une grande polyvalence.

La garantie constructeur s’applique-t-elle au pack Sleep ?

La garantie constructeur s’applique au véhicule. Le Sleep Pack est un accessoire. Il bénéficie d’une garantie distincte qui peut varier en fonction des pièces. Le Sleep Pack est conçu pour le véhicule. L’installation de l’accessoire ne modifie pas l’homologation du véhicule.

