Daze explose avant même son lancement : Pourquoi toute la Gen Z en parle ?

Daze, c’est l’appli de messagerie qui cartonne avant même son lancement. Elle s’est imposée comme le sujet brûlant des réseaux sociaux. Avec une liste d’attente déjà pleine et des millions de vues sur TikTok et Instagram, elle semble avoir conquis la Gen Z même si ses utilisateurs n’ont pas encore eu la chance d’envoyer leur premier message. Cette application a-t-elle vraiment réussi à captiver un public aussi jeune et exigeant ? Découvrez comment la magie Daze a opéré !

Une nouvelle sensation vibre dans le monde de la messagerie. C’est l’application Daze et, elle n’est même pas encore lancée. Les internautes sont en effervescence depuis que les premières démos ont commencé à circuler sur TikTok. Une vidéo particulièrement virale a accumulé pas moins de 8 millions de vues, et quand on ajoute celles d’Instagram, le total atteint 48 millions de vues combinées. Mais ce qui est encore plus fou, c’est qu’il y a déjà une foule immense qui attend impatiemment de pouvoir tester l’appli. J’ai l’impression que chacun veut être le premier à se lancer dans cette nouvelle manière créative de communiquer.

Daze, la nouvelle application de messagerie, est un vrai succès, avant même d’être disponible ! Tout le monde en parle déjà sur TikTok et Instagram. La vidéo la plus populaire de Daze, par exemple, a été vue 8 millions de fois rien que sur TikTok. Qui plus est, la startup derrière l’application a déjà accumulé près de 48 millions de vues en combinant les deux plateformes. En plus, la liste d’attente est pleine à craquer avec 156 000 inscriptions.

Alors, pourquoi tout le monde en parle ? Ce n’est pas à cause d’une grande campagne de pub ou d’un influenceur qui fait des éloges. Non, tout est parti de vidéos qui montrent comment Daze fonctionne. Ces démos ont captivé la Gen Z parce que les publications recèlent quelque chose de vraiment différent de ce que nous connaissons avec iMessage ou WhatsApp.

Ce qui rend l’application Daze spéciale, c’est son côté « freestyle ». Vous savez, quand vous faites une story sur Instagram avec toutes ces options de polices, stickers, filtres et autres ? Eh bien, imaginez cela pour une conversation entière. Désormais, vos messages ne se limitent plus à ces simples bulles bleues, vertes ou violettes. Au lieu de cela, vous pouvez les personnaliser avec des discussions multicolores qui flottent sur l’écran, des GIFs, des autocollants, des dessins, des arrière-plans stylés… et bien plus encore.

Willem Simons, l’homme derrière ce projet explosif

L’idée vient alors de Willem Simons, un entrepreneur en série new-yorkais. Toutefois, ce n’est pas son premier rodéo, puisqu’il avait déjà travaillé sur une application similaire appelée Muze. Celle-ci offrait une vibe tout aussi créative pour la messagerie mobile. La différence, c’est que Daze, c’est vraiment son bébé cette fois-ci, c’est sa vision pure et dure, alors que Muze avait plusieurs cofondateurs.

Par ailleurs, avec Daze, Willem Simons veut « créer une messagerie complète qui soit compétitive avec iMessage, WhatsApp, etc., tout en proposant une suite de fonctionnalités vraiment amusantes et créatives ». « Vous pouvez rapidement taper un message et appuyer sur envoyer, ou faire glisser le message n’importe où dans la discussion. C’est une application facile à utiliser et utilitaire, mais aussi très libre et sans contraintes. », ajoute Simons. Ainsi, c’est exactement ce que la Gen Z recherche en termes d’expression.

Apparemment, Daze intègre déjà l’IA pour aider à créer du contenu et personnaliser davantage les messages. Et cela ne va pas s’arrêter là, car la startup prévoit d’ajouter encore plus d’outils basés sur l’IA dans les futures mises à jour.

En phase préliminaire… et déjà autant de succès

Le lancement de Daze est donc prévu pour le 4 novembre. Mais avant cela, environ 1 400 utilisateurs triés sur le volet ont déjà testé l’application dans une version bêta exclusive. Par conséquent, les résultats sont plutôt prometteurs ! Plus de 50 % des personnes qui ont envoyé un message sur Daze sont encore actives après 60 jours. Dans le monde des apps, je pense que c’est un signe que les utilisateurs s’y attachent vraiment. Je ne suis pas surprise, surtout quand nous savons que la majorité des testeurs ont entre 13 et 22 ans. C’est la cible parfaite pour ce genre d’applications.

L’équipe derrière Daze est encore petite, certes. Avec sept employés à plein temps et un à temps partiel, principalement basés à New York. Pourtant, la startup a déjà réussi à lever 5,7 millions de dollars de financement auprès de gros investisseurs. Je cite a16z, Kindred Ventures, Betaworks, et 35 Ventures, la boîte de Kevin Durant. Oui, même KD est intéressé par cette application !

Bref, dans un peu moins de deux semaines, nous verrons si Daze va tenir ses promesses et conquérir la Gen Z pour de bon.

Alors, est-ce que Daze pourrait devenir votre nouvelle appli de messagerie préférée ? Ou bien pensez-vous que cette application ne pourrait pas détrôner iMessage et WhatsApp ? Partagez vos avis en commentaire !

