Top 10 des applications de Messagerie instantanée (IM)

La messagerie instantanée permet de converser avec nos proches depuis n’importe où et à tout moment. Parmi une multitude de services IM, certains priorisent la sécurité et d’autres non.

La messagerie instantanée (IM ou Instant Messaging) permet de discuter en ligne en direct avec nos proches. L’innovation technologique a fait monter le nombre de services dédiés à cela. Ces dernières années, les IM ont permis d’échanger plus que des mots. En effet, on peut désormais envoyer des fichiers audio et vidéo. Seulement, tous les services IM ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Certains priorisent la sécurité tandis que d’autres se concentrent plutôt sur la variation des services. Certains sont plus adaptés au milieu professionnel, d’autres semblent plus pratiques pour les loisirs. Face à cette multitude, l’embarras du choix est inévitable. Ainsi, on a établi ce top 10 pour que vous puissiez choisir l’application qui vous convainc le plus.

RingCentral : la messagerie instantanée pour les professionnels

Si vous cherchez un service de messagerie instantanée professionnelle, RingCentral peut répondre à vos attentes. Le service fournit une solution de communication centralisée où vous avez la possibilité de créer un groupe de discussion pour chacun de vos projets. De cette manière, tous les participants peuvent accéder à l’historique de la conversation ainsi qu’aux fichiers partagés.

Vous pouvez adopter des calendriers dans le fil de discussion pour planifier avec votre équipe. Pour ce qui est de la relation avec les différents partenaires et clients, il suffit de les inviter à rejoindre la discussion pour leur permettre de participer. Cela vous évite d’envoyer des e-mails à chaque fois que le projet avance.

RingCentral fournit également la possibilité de discuter en chat vidéo. Le service peut accueillir jusqu’à 200 participants. Ce qui décrit un excellent moyen de communiquer sur le plan professionnel. RingCentral est également assorti enregistrement automatique de vos conversations. En matière de sécurité, il fournit l’analyse de fraude. L’application de messagerie instantanée dispose d’un cryptage TLS et SRTP en vue de sécuriser les données.

Le service est accessible sur votre PC à l’aide de votre navigateur ou par le biais de son application de bureau. Si vous travaillez plus souvent avec votre smartphone, vous pouvez le télécharger dans le magasin d’appli via l’App Store ou Google Play Store.

Signal : la meilleure messagerie instantanée pour la sécurité

A côté de RingCentral, Signal est aussi un autre service IM qui vous tient loin des regards indiscrets et de l’espionnage en ligne. Le service utilise le protocole appelé Signal Protocol qui permet un chiffrement de bout en bout E2EE. Ce qui signifie que tous les messages sont cryptés et qu’aucune autre personne en dehors des participants ne peut les intercepter.

Il fournit la possibilité de créer des discussions de groupe. Le service permet également d’échanger des textes mais aussi des multimédias (images, audio et vidéos). On y trouve des fonctionnalités particulières pour le traitement des images telles que la possibilité de flouter le visage de certaines personnes sur les images qu’on partage.

Vous pouvez utiliser le service à partir d’un grand nombre d’appareils. Il prend en charge plusieurs systèmes d’exploitation : Android, iOS, macOS, Linux, Windows 7/8/8.1/10/11. Vous pouvez aussi adopter le mode sombre pour réduire la lumière bleue sur votre écran.

Le seul reproche qu’on peut faire c’est l’obligation de s’enregistrer avec un numéro de téléphone et les retards de réception des messages. En plus, pour l’heure, Signal reste peu utilisé par rapport aux autres services de messagerie instantanée.

Telegram

Telegram est également un service de messagerie instantanée qui mise beaucoup sur la sécurité, bien qu’il présente des points noirs. Les messages qu’on échange sont cryptés de bout en bout. Telegram dispose aussi d’une capacité d’autodestruction des messages. Il ambitionne d’assurer la sécurité des utilisateurs. Il utilise MTProto, un logiciel partiellement open source, pour sécuriser ses utilisateurs.

En plus de sa simplicité et de sa rapidité, Telegram prend en charge un grand nombre de systèmes d’exploitation (XP/Vista/7/8/10/11, Linux, Android, iOS, etc.). Le service est accessible depuis les navigateurs Internet.

Par contre, Telegram collecte votre adresse IP, vos contacts, et éventuellement d’autres informations personnelles vous concernant. En plus, on ne connaît pas vraiment le fonctionnement du service.

Par ailleurs, le cryptage des messages n’est pas automatique pour Telegram, il faut l’activer. Plus encore, les discussions de groupe et les conversations vocales ne sont pas cryptées.

Viber

Viber est l’une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées dans le monde entier. Le service est aujourd’hui disponible en 41 langues avec les mêmes offres qu’en 2012, l’année de son lancement.

Outre les discussions de groupe et les appels vocaux et vidéo, Viber permet d’effectuer des appels vers les non-utilisateurs. Il suffit de payer les frais de communication. Comme Telegram, Viber dispose aussi d’une fonctionnalité permettant aux messages de s’autodétruire après un certain temps.

En revanche, la sauvegarde de vos fichiers sur le cloud n’est pas possible avec l’application. Ce qui limite son utilisation dans de simples conversations. Ainsi, vous pouvez perdre vos données si vous les partagez via l’application.

L’autre inconvénient de Viber est qu’il peut facilement vous distraire pendant votre travail. Vous apercevez continuellement diverses annonces publicitaires qui défilent sur votre écran. Cela étant, l’application est facile à utiliser pour socialiser.

WhatsApp : la messagerie instantanée la plus populaire

WhatsApp est tellement utilisé qu’il devient le plus populaire des services de messagerie instantanée. Que vous utilisiez votre smartphone ou votre PC, vous pouvez accéder facilement à son application, WhatsApp est entièrement gratuite.

En termes de sécurité, le service est aussi fiable pour son chiffrement de bout en bout. Il utilise le même protocole de cryptage que Signal, Signal Protocol. Toutefois, WhatsApp a ramassé des piratages par le passé via des contenus partagés. Ce qui remet en cause sa sécurité.

En outre, vous ne pouvez pas assurer que le service ne viole pas votre vie privée. Comme le service est directement lié à Facebook, Meta l’utilise pour collecter vos données personnelles. Malgré sa sécurité, WhatsApp semble trop indiscret en matière de vie privée. Il collecte vos contacts, vos historiques d’achats et bien d’autres informations sensibles.

Facebook Messenger : l’incontournable

Facebook Messenger est l’application de messagerie instantanée native de Facebook. Les millions d’utilisateurs de Facebook l’utilisent pour interagir avec les autres. Les mises à jour fréquentes permettent au service de garder sa réputation au niveau mondial. C’est également le préféré des entreprises pour son utilisation de chatbots.

A part les textes, Facebook Messenger permet également de partager des contenus multimédias et passer des appels vocaux ou vidéo.

Facebook Messenger existe en deux versions, la version classique et la version Lite. Les deux présentent majoritairement les mêmes propriétés. La seule différence est que Facebook Messenger Lite est nettement moins volumineux. Ce qui donne plus d’espace à votre smartphone pour d’autres applications.

Hangouts : la messagerie instantanée de Google

Beaucoup d’internautes pensent que Hangouts, l’application de messagerie instantanée de Google est désuète. Pourtant, elle figure parmi les meilleures, particulièrement pour ses options d’appel de groupe, que ce soit vocal ou vidéo. En plus, l’application permet de partager votre écran avec votre interlocuteur.

Les autres services IM tels que WhatsApp et Instagram Direct offrent également cette option, mais présentent des limites et parfois des erreurs. De cette manière, Hangouts est plus intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Vous pouvez l’utiliser avec votre smartphone ou votre PC. L’application prend en charge la plupart des systèmes d’exploitation.

Instagram Direct

La réputation de la plateforme de médias sociaux Instagram repose surtout sur le partage de contenus à titre divertissant. Mais la plateforme dispose aussi de son propre service de messagerie instantanée : Instagram Direct.

Ces dernières années, les options ont été élargies, notamment pour ceux qui utilisent Instagram pour les entreprises. Il est désormais possible de passer des appels avec la plateforme, sans compter les réponses rapides à vos messages. Si vous utilisez déjà Instagram, vous pouvez directement accéder au service depuis l’application. Sinon, vous devez la télécharger via l’App Store ou Google Play.

Skype : la messagerie instantanée pour passer des appels vers les non utilisateurs

Skype est l’une des applications de messagerie instantanée les plus anciennes. On a tendance à le négliger, vu l’affluence des nouveaux services IM. Skype dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes à l’instar de la discussion de groupe et le partage de fichiers. En plus Skype est disponible sur un large éventail d’appareils, mobiles ou pas.

Comme Viber, l’application permet de passer des appels vers des non-utilisateurs. Néanmoins, on dénombre quelques inconvénients sur son utilisation dans le cadre professionnel.

Le service ne dispose pas assez d’autocollants et de gifs permettant de mieux gérer les projets et les planifications. C’est pour cette raison que les professionnels le laissent de côté. Par contre, sa gratuité est un grand avantage pour le service en tant qu’application de messagerie pour les particuliers.

GroupMe : l’application de messagerie instantanée de base

On va terminer notre liste avec GroupMe, un service de messagerie instantanée qui fournit les fonctionnalités de base. Les utilisateurs peuvent échanger des messages et discuter en groupe, même si la personne avec qui vous discutez n’utilise pas de smartphone. Il suffit d’utiliser l’application de messagerie pour les SMS.

L’application journalise les images et que vous avez échangées avec les autres dans une galerie de discussion afin que vous puissiez y accéder ultérieurement. Le stockage maximum de 50 Mo peut toutefois s’avérer insuffisant pour ceux qui ont besoin de plus d’espace.