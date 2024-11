Des espions dans votre cuisine : votre friteuse à air et vos téléviseurs en savent trop !

Votre friteuse à air ou téléviseur connecté pourrait en savoir bien plus sur vous qu’il n’y paraît. Entre collecte de données personnelles et suivi invisible, votre vie privée est en jeu.

Un récent rapport de l’association de consommateurs britannique Which? révèle que certaines friteuses à air collectent discrètement des données personnelles de leurs utilisateurs. Ces appareils ménagers connectés peuvent transmettre des informations sensibles sans que les utilisateurs n’en soient conscients. En plus des friteuses à air, d’autres équipements intelligents comme les téléviseurs et montres connectées sont également mis en cause pour leurs pratiques parfois excessives en matière de collecte de données.

Les friteuses à air en mode espion

Les friteuses à air modernes séduisent pour leur efficacité et leurs avantages pour la santé. Cependant, derrière leur apparence anodine, certaines dissimulent des fonctionnalités de collecte de données. Le rapport de Which? précise que plusieurs modèles enregistrent des informations personnelles, telles que la localisation des utilisateurs, qu’ils envoient ensuite à des serveurs distants. Par exemple, les modèles Aigostar et Xiaomi transmettent ces données à des serveurs situés en Chine. C’est une pratique qui inquiète les consommateurs généralement peu informés de ces manipulations.

Certaines friteuses à air utilisent leurs applications de contrôle pour recueillir des informations bien plus étendues que de simples données techniques. Selon le rapport, l’application de Xiaomi recueille des informations personnelles, qu’elle transmet ensuite à des réseaux publicitaires tels que Facebook et Pangle, de TikTok. Ces transmissions échappent à l’attention des utilisateurs, car elles sont masquées dans les longues conditions d’utilisation des applications, rarement lues en détail.

Téléviseurs intelligents, des espions dans nos salons

Les téléviseurs intelligents n’échappent pas à ces pratiques, malgré des critiques persistantes depuis plusieurs années. Selon le rapport, certains modèles comme ceux de Samsung requièrent de nombreuses autorisations « à risque » au moment de la configuration. Ces autorisations incluent l’accès au microphone pour enregistrer des sons et la localisation précise de l’utilisateur. Même si certaines informations restent facultatives, d’autres demeurent obligatoires. Cela alimente la méfiance croissante envers ces appareils.

Les montres intelligentes ne sont pas en reste. Par exemple, la montre Huawei Ultimate demande neuf autorisations de données sensibles. Bien que Huawei défende la nécessité de ces demandes pour optimiser l’expérience utilisateur, la collecte de données détaillées sur la santé et la localisation des utilisateurs augmente les risques d’exploitation commerciale de ces informations personnelles.

Conseils pour protéger votre vie privée

Malgré ces pratiques, vous pouvez limiter l’intrusion de ces appareils dans votre vie privée. D’abord, contrôlez les autorisations de chaque application sur votre smartphone. Refusez celles qui vous semblent intrusives ou superflues. Sur iOS, rendez-vous dans les paramètres de confidentialité pour restreindre l’accès à des données comme la localisation et le microphone. Sur Android, accédez aux paramètres de sécurité et confidentialité pour ajuster les autorisations. Enfin, prenez le temps de lire les conditions de chaque application. Vous saurez alors quelles informations sont collectées et pourrez adapter vos choix en conséquence.

