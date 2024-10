Vos données sont-elles en danger ? Pinterest accusé de traquer ses utilisateurs sans leur accord

Le 24 octobre 2024, l’organisme noyb (None of Your Business) a déposé une plainte contre Pinterest. La plainte allègue que la plateforme suit ses utilisateurs sans obtenir leur consentement. Elle soulève des questions sur les pratiques de confidentialité de la plateforme et de l’industrie des réseaux sociaux.

Pinterest, plateforme d’inspiration visuelle, a évolué bien au-delà de son concept initial. Autrefois simple catalogue d’idées pour la maison et les fêtes, elle est désormais un outil de recherche visuelle et de commerce électronique. Avec cette croissance, les annonceurs ont envahi la plateforme. Par conséquent, il ont profité de l’espace pour des publicités ciblées et personnalisées.

Pinterest invoque « l’intérêt légitime » pour justifier le suivi

Comme de nombreuses plateformes, Pinterest invoque l’« intérêt légitime » pour collecter des données sans consentement. Ce principe, permis par le RGPD, autorise la collecte de données personnelles sans accord explicite, sous certaines conditions. Cependant, à ma connaissance, les tribunaux européens deviennent de plus en plus critiques vis-à-vis de cette justification.

Selon noyb, Pinterest ne renseigne pas clairement ses utilisateurs quant à la personnalisation des publicités. Le paramètre de personnalisation publicitaire est activé par défaut et utilise des données issues des sites Web et tiers visités par les utilisateurs. Cette pratique semble enfreindre le RGPD, qui exige une transparence maximale sur l’utilisation des données.

Une plaignante ayant demandé à Pinterest un accès aux données la concernant a constaté des lacunes. Pinterest n’a pas fourni de détails concernant les tiers ayant reçu ses données, une exigence pourtant précisée par l’article 15(1)(c) du RGPD. Je considère ce manque de transparence comme une faille dans les obligations de la plateforme envers ses utilisateurs européens.

Sur la base de ces manquements, noyb a saisi la CNIL, autorité française en matière de protection des données. La plainte accuse Pinterest de violation de l’article 6(1) du RGPD pour utilisation des données personnelles sans consentement, ainsi que de l’article 15(1)(c) pour manque de transparence.

Commencez par vous connecter à votre compte Pinterest. Ensuite, cliquez sur l’icône en forme de chevron en haut à droite de l’écran pour accéder au menu déroulant. Dans ce menu, ouvrez les « Paramètres » et dirigez-vous vers la section « Confidentialité et données ». Une fois ici, modifiez les options disponibles afin de stopper la personnalisation des publicités. N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour confirmer vos réglages.

Notez que cette modification n’affecte pas les informations liées à vos achats sur la plateforme. Pour plus d’assistance, référez-vous au Centre d’aide de Pinterest.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.