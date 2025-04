Dis ChatGPT : comment lancer un nouveau trend viral sur les réseaux ?

Vous scrollez tranquille, et là, bim ! Vous retrouvez un son, un sketch ou un filtre que tout le monde reprend. Ensuite, vous avez cligné des yeux, et c’est déjà un nouveau trend. Mais comment font-ils, sérieux ? Apparemment, il y a une recette et avec un peu de flair (et un bon coup de pouce de ChatGPT), vous aussi, vous pouvez lancer la prochaine vague de trend viral.

Lancer un trend viral sur les réseaux, c’est un peu comme vouloir hacker l’algorithme avec style. Il y a ceux qui provoquent des raz de marée avec une simple vidéo de 15 secondes… et ceux qui galèrent à avoir trois likes, dont un de leurs propres parents.

Comme je suis du genre à vouloir comprendre les rouages plutôt que de prier l’algorithme, j’ai demandé à ChatGPT de me filer ses meilleurs tips pour lancer un nouveau trend. Découvrez les conseils malins pour que votre prochain post ait potentiellement le goût du buzz

Trouvez l’angle qui fait tilt chez tout le monde

Ce que m’a dit ChatGPT en premier est de « commencer par un insight qui tape juste ». Il s’agit d’un petit truc du quotidien que tout le monde a déjà vécu, ou une émotion bien universelle, comme la honte, la joie ou la frustration.

Un bon trend viral part souvent d’un « aha moment », vous savez, cette phrase qu’on lit ou qu’on entend et où on se dit : « Mais OUI ! C’est trop ça ! ». Par exemple quand vous êtes en visio et que vous oubliez que vous n’avez pas de pantalon, ou encore la tête que fait votre chat quand vous prononcez le mot véto.

Et voici l’astuce de ChatGPT : « Allez vous balader sur Reddit, Twitter ou TikTok et scannez les tendances ». Ce qui fait rire, trembler ou lever un sourcil peut donc devenir votre point de départ.

« Si vous voulez que ça devienne viral, il faut que n’importe qui puisse le rejouer » m’a ensuite dit ChatGPT. Le maître mot, c’est donc la réappropriation.

ChatGPT parle ici de formats low effort et high impact. Notamment, un son à détourner, un sketch POV, un meme visuel, une catchphrase absurde, mais efficace. Le chatbot m’a même soufflé un exemple comme « Dis Siri, pourquoi je suis encore célibataire ? ». Vous voyez, c’est court, drôle, et surtout, n’importe qui peut en faire sa version.

L’incarnation + diffusion maligne = combo gagnant d’un trend viral

Par ailleurs, ChatGPT m’a conseillé de « mettre un visage ou un personnage sur le trend ». Comme un archétype qu’on adore détester ou un profil trop précis pour ne pas exister. ChatGPT m’a donc sorti des perles : « Le mec qui explique la crypto à Noël à table » ou encore « La maman qui like tout sauf vos trucs sérieux ».

Et surtout, « n’oubliez pas de prévoir une stratégie de diffusion » m’a affirmé l’IA. Demandez à vos amis ou à quelques micro-créateurs de poster en même temps, afin de créer une fausse impression de buzz. Et glissez aussi des petits commentaires spontanés du style « OK j’ai explosé de rire » ou « qui d’autre a pensé à son ex ? ».

Enfin, ChatGPT m’a rappelé que « le trend, c’est un jeu ». Il faut imaginer comment les gens vont répondre. « Et vous, vous êtes quel type de collègue en visio ? », « Faites la même avec votre chat », etc. Le chatbot déclare même que s’il y a une mécanique participative claire, c’est gagné.

Souvenez-vous également que même les pros testent plein d’idées chaque semaine. Parfois, le vrai buzz, c’est un nouveau trend qui partait mal, mais qui devient culte justement parce qu’il est bancal. Moi, sur ce je vous invite aussi à partager vos idées et vos expériences dans les commentaires !

ChatGPT est une boite à idée pour un trend viral

Alors oui, j’avoue que ChatGPT m’a bien aidé à décortiquer tout ça. Mais à la fin, nous savons tous que ça reste une IA. Il peut analyser, suggérer, structurer, par contre, il ne peut pas ressentir l’air du temps comme un véritable humain. Il ne scrolle pas TikTok à 2h du mat, il ne rigole pas devant un meme débile, et il n’a pas ce petit instinct qui fait qu’un truc va cartonner ou pas.

Alors oui, je crois que ChatGPT peut filer un sacré coup de main pour lancer le nouveau trend viral. Mais n’oubliez pas que pour le faire péter, c’est votre cerveau (et un peu votre culot) qui feront la vraie différence.

