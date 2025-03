Éclipse du 29 mars : les Cornes du diable au programme

Préparez vos filtres solaires et vos appareils photo : le samedi 29 mars 2025, une éclipse solaire partielle sera visible depuis plusieurs régions de France.

À midi, la Lune masquera une portion du Soleil, avec un pic de visibilité autour de Quimper, où 33 % de l’astre seront occultés. Plus on se dirigera vers le sud-est, moins l’effet sera impressionnant, avec à peine 15 % du disque caché.

Dans des zones précises du globe, un phénomène rare pourrait surgir : les fameuses Cornes du diable. Ce nom évoque deux pics lumineux rougeoyants apparaissant brièvement à l’horizon, semblables à des cornes. Ce spectacle céleste inquiétant et sublime à la fois, alimente depuis longtemps les récits et les légendes. Il fascine, surtout quand on ne comprend pas immédiatement son origine physique.

Une illusion d’optique expliquée par l’astronomie

Malgré son apparence dramatique, l’apparition des cornes n’a rien de surnaturel. Elle survient lorsque le Soleil est partiellement masqué par la Lune pendant son lever ou son coucher. Si des nuages ou des obstacles comme un bâtiment cachent en plus la partie inférieure du Soleil, seuls deux segments rouges apparaissent. Ces teintes viennent de l’atmosphère qui bloque les courtes longueurs d’onde, ce qui laisse passer les couleurs chaudes.

Cette illusion ne dure que quelques secondes. L’éclipse en elle-même peut s’étirer sur plus d’une heure, mais les Cornes du diable sont visibles très brièvement. Il faut donc être extrêmement attentif et bien positionné. L’idéal est de se placer dans une zone dégagée à l’horizon, au moment précis du lever du Soleil. En journée, il est aussi possible de voir les cornes, mais sans leur célèbre couleur rouge, ce qui réduit l’effet spectaculaire.

Le Canada en première ligne pour voir les cornes en rouge

Les meilleures chances d’observer les Cornes du diable dans toute leur splendeur seront au Canada. Là-bas, le lever du Soleil coïncidera parfaitement avec l’éclipse partielle. Les conditions seront réunies pour apercevoir ces deux pics rouges suspendus dans le ciel. Un spectacle rare, intense et d’autant plus marquant qu’il est éphémère.

Observer une éclipse sans protection est extrêmement dangereux. Même partiellement masqué, le Soleil peut causer des brûlures irréversibles à vos yeux. Pour prendre des photos sans danger, seuls des filtres spéciaux sont recommandés. Ils doivent bloquer 99,999 % de la lumière, autrement dit 1/100 000e. Sans cela, vous risquez non seulement de vous blesser, mais aussi de griller votre capteur photo en quelques secondes.

