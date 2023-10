Éclipse lunaire partielle : à quelle heure l’observer ce week-end ?

Un spectacle unique qui sera visible ce week-end. L’Afrique, l’Europe, et l’Asie vont voir cette éclipse lunaire partielle dans toute sa splendeur.

Une éclipse lunaire partielle décorera le ciel dans la soirée du 28 octobre 2023. Cet évènement sera visible depuis la France, et les autres pays de l’hémisphère oriental. Il est alors possible d’admirer ce phénomène à l’œil nu, ou avec des équipements spécialisés. Réservez ainsi votre soirée, et voici comment profiter de cet effet visuel impressionnant.

Rendez-vous le 28 octobre 2023 à 22 h 14

Les astronomes ont défini l’heure de l’éclipse lunaire partielle. Elle démarre vers 20h (heure de Paris). C’est l’entrée dans la pénombre, où la lune va changer son apparence habituelle. Mais cet instant ne sera pas visible par tout le monde. Tout devient plus intéressant à partir de 21 h 35. C’est le début de l’éclipse, ou l’entrée dans l’ombre.

Le clou du spectacle sera à 22 h 14. À ce moment, vous pourrez admirer l’éclipse dans toute sa splendeur. Ce phénomène va durer environ 38 minutes. Il ne prendra fin qu’à 22 h 52.

Ce ne sont que les heures parisiennes. Mais si vous ne résidez pas dans le territoire, vous pourrez vous baser sur l’horloge internationale. Le début de l’éclipse sera à 18 h 1 GMT. Patientez quelques minutes pour apprécier la totalité du spectacle. En effet, l’éclipse lunaire partielle commencera à prendre sa forme à 19 h 35 GMT.

Espérons que le ciel soit dégagé surtout à l’horizon est. Par ailleurs, vous n’aurez pas besoin de matériels spécifiques pour admirer ce spectacle. Cependant, une paire de jumelles sera de mise pour avoir une image nette. Et si vous voulez récolter des données scientifiques, vous pourrez utiliser un télescope performant.

Éclipse lunaire partielle : explications

Trois astres participent à ce phénomène saisissant. En effet, une éclipse lunaire partielle se produit lorsque la lune, la Terre, et le Soleil se trouvent sur une même ligne. Cependant, on n’aura pas l’effet visuel si ces astres sont parfaitement alignés. L’un doit avoir une petite inclinaison. Et cette imperfection donne une beauté unique à ce spectacle.

Ce phénomène survient quand la lune et le soleil se trouvent des deux côtés opposés de la Terre. L’ombre de notre planète bleue va alors cacher une partie de la face lunaire. Et cette zone deviendra rouge et sombre. L’autre partie, encore éclairée par le soleil, garde sa couleur initiale. Ce mélange atypique donne un effet visuel unique. Un rendez-vous à ne pas rater ce week-end.

Je risque de rater ce rendez-vous : que faire ?

Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas voir ce phénomène, des solutions s’offrent à vous. En effet, il est toujours possible de se rendre sur YouTube. Les chaînes d’astronomie diffuseront en direct cette éclipse lunaire partielle.

Par ailleurs, vous pourrez admirer un autre spectacle l’année prochaine. Marquez la date du 25 mars 2024 dans votre agenda. Il y aura un autre rendez-vous le 18 septembre 2024. Toutefois, les astronomes n’ont pas encore les lieux où vous pourrez regarder cette éclipse.