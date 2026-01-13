Elle ridiculise l’iPad Pro sans ruiner ton budget : OnePlus Pad 3 512 Go à 398 €

La OnePlus Pad 3 en version 512 Go profite d’une énorme promo pendant la “Promo de l’hiver” AliExpress. Elle passe de 699 € à 398 €, soit 301 € d’économie (-43 %) avec les codes WSFR45 ou FRWS45. De quoi s’offrir une tablette haut de gamme sans exploser son budget.

On le voit partout : les tablettes “pro” montent facilement à 1 000 €… et parfois bien plus dès qu’on ajoute du stockage. Résultat, beaucoup finissent par renoncer ou garder un vieux modèle. Là, la OnePlus Pad 3 fait exactement l’inverse : elle vise l’expérience premium, mais à un tarif qui reste accessible grâce à une vraie réduction.

Ce que ça change au quotidien

Concrètement, c’est une tablette faite pour tout faire sans frustration. Pour le streaming, son grand écran est parfait pour les films et séries, avec une belle luminosité qui reste confortable même en pleine journée.

Pour le multitâche, elle est pensée pour enchaîner : mails, navigateur, docs, réseaux… et même jusqu’à trois apps côte à côte quand vous voulez bosser ou étudier plus efficacement. Et pour le gaming ou les applis lourdes, elle garde une fluidité impressionnante, sans micro-lags agaçants.

Côté fiche technique, elle coche les cases qui comptent : écran LCD 13,2 pouces en 3.4K (3392 x 2400), 144 Hz ultra fluide, jusqu’à 900 nits, avec Dolby Vision pour une image plus punchy. Le son suit avec 8 haut-parleurs (woofers + tweeters), pratique pour regarder une série sans casque. Et sous le capot, le Snapdragon 8 Elite (3 nm) épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X assure une réactivité solide, même en usage intensif.

Une réduction impressionnante : la OnePlus Pad 3 tombe à 398 €

On parle bien d’un gros deal : 699 € → 398 €, soit -301 € (-43 %). À ce prix, c’est rare de trouver une tablette aussi bien équipée, surtout en 512 Go. Pour en profiter, il faut entrer WSFR45 ou FRWS45 (offre annoncée jusqu’au 18 janvier à 23h59, dans la limite des stocks).

Réassurance : marque solide et achat “sans surprise”

OnePlus a une vraie réputation sur le haut de gamme Android, et cette Pad 3 est clairement pensée pour durer. AliExpress met aussi en avant des conditions rassurantes : expédition depuis la France, livraison gratuite, TVA incluse, paiement en 4x PayPal et retour sous 15 jours selon les conditions de l’offre.

Faut-il foncer ? Oui, clairement

Si vous voulez une tablette rapide, confortable pour le streaming, efficace en multitâche et très solide en performances — sans mettre un prix d’iPad Pro — la OnePlus Pad 3 à 398 € est un choix ultra logique. Et à ce tarif, les stocks partent souvent vite.

