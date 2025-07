Etude Deezer : le streaming transforme l’expérience live des jeunes

À l’occasion de l’été et de ses festivals, Deezer dévoile une étude exclusive sur le lien entre streaming et live. Selon les résultats, la musique en ligne continue de renforcer l’attrait des jeunes pour les concerts et festivals. Elle transforme la scène musicale en un véritable terrain de rencontre.

Deezer, acteur incontournable de la scène musicale, renforce cette année son rôle au cœur des festivals estivaux. Selon une étude réalisée par OpinionWay, le streaming ne freine en aucun cas l’attrait pour les concerts en live, bien au contraire. 88 % des jeunes Français affirment écouter un artiste découvert en concert sur leur plateforme de streaming. Cette complémentarité entre les deux formats fait désormais partie intégrante de l’expérience musicale moderne.

Le streaming comme tremplin vers la scène live

La musique en streaming s’impose de plus en plus comme un pont vers les expériences live. Selon une étude OpinionWay réalisée pour Deezer, 79 % des 18-39 ans écoutent de la musique en streaming quotidiennement, et ce, pendant plus de 4 heures par jour pour un tiers d’entre eux. Cependant, cette passion pour l’écoute ne se traduit pas par un désintérêt pour les concerts : 54 % des Français participent chaque année à un événement live, chiffre stable à travers les générations.

Cette complémentarité entre musique en ligne et live est particulièrement visible chez les jeunes. Près de 75 % d’entre eux considèrent que ces deux formats sont indissociables. 88 % des 18-39 ans ont ainsi découvert un artiste en concert, puis l’ont écouté sur leur plateforme de streaming. À l’inverse, 65 % ont d’abord écouté un artiste en streaming avant d’aller le voir en concert, ce qui prouve que le streaming joue un rôle essentiel comme tremplin vers la scène musicale.

Une passion musicale comme moteur de lien social

Au-delà de l’écoute, la musique crée de puissants liens sociaux. Selon l’étude, 88 % des jeunes estiment que la musique rapproche les gens, tandis que 71 % affirment qu’elle leur permet de nouer des amitiés. Les plateformes de streaming, ainsi que les concerts en live, jouent un rôle clé dans ces interactions sociales. De plus, la dynamique communautaire se renforce : près de la moitié des jeunes aspirent à rejoindre ou font déjà partie d’une fanbase, ces cercles où les échanges entre fans deviennent aussi importants que la musique elle-même.

Ce phénomène se traduit également par des relations plus personnelles : 43 % des 18-39 ans admettent être tombés amoureux grâce à la musique. Mais attention, elle peut aussi être source de conflits. En effet, 39 % des jeunes déclarent avoir déjà eu une dispute à cause d’un goût musical. La musique, donc, n’est jamais neutre, elle peut à la fois unir et diviser.

Les tendances musicales à travers la France

L’étude d’OpinionWay met également en lumière des différences régionales intéressantes. En Île-de-France, la passion pour la musique est particulièrement marquée : 85 % des jeunes Franciliens écoutent de la musique en streaming chaque jour, et 62 % assistent à des concerts ou festivals chaque année. Ils sont aussi les plus nombreux à vouloir transformer une découverte musicale en ligne en expérience live. En effet, 73 % d’entre eux expriment cette intention. Dans le Sud-Ouest, la force des communautés de fans se confirme : 31 % des jeunes font partie d’une fanbase.

À l’inverse, dans le Nord-Ouest, 90 % des jeunes sont convaincus que la musique rapproche les gens, un sentiment partagé également en Île-de-France. Ces données illustrent l’ampleur du phénomène : partout en France, la musique devient un catalyseur de liens et de passions.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

