Facebook et Instagram volent vos données : stoppez ça en 2 minutes

Meta veut mettre la main sur vos photos, vos commentaires et même les légendes de vos publications pour nourrir son intelligence artificielle. Heureusement, il existe un moyen simple d’empêcher ça… si vous agissez vite.

Si vous utilisez Facebook, Instagram ou Threads, vous avez probablement vu passer le e-mail de Meta, leur maison mère. Ce dernier est intitulé : « Découvrez comment nous utiliserons vos informations à mesure que nous améliorons l’IA de Meta ».

Beaucoup l’ont ignoré. Certains l’ont supprimé, croyant à une simple notification sans importance. Pourtant, ce message explique noir sur blanc que Meta exploitera les informations publiques des comptes de plus de 18 ans — publications et commentaires inclus — afin d’améliorer son IA.

Et si l’idée vous dérange, et ça le devrait, vous pouvez dire non.

En effet, vous avez le droit de vous y opposer. Mais, encore faut-il trouver comment faire. Car le lien fourni dans l’e-mail oblige à se reconnecter à son compte Instagram ou Facebook, mot de passe à l’appui.

À croire que le but de Meta est de nous décourager, surtout ceux qui ne se souviennent plus de leur mot de passe. Résultat : beaucoup abandonnent et passent à autre chose.

Alors petite astuce. Pour éviter la fastidieuse étape de reconnexion, il suffit de passer par les « Paramètres » de Facebook ou Instagram. Entrez ensuite dans le « Centre de confidentialité ».

Puis, recherchez le mot “opposer”, dans la section « Sujets de confidentialité » ou « IA chez Meta ». Il devrait y avoir un lien menant au formulaire d’opposition.

Une fois dessus, il suffit d’indiquer l’adresse e-mail associée à votre compte Facebook ou Instagram. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d’ajouter un commentaire expliquant les raisons de votre refus.

Pour terminer la procédure, il ne reste plus qu’à cliquer sur « Envoyer » afin de valider votre opposition. La décision s’applique ensuite à tous les services Meta reliés à cette adresse.

