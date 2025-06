Fairphone 6 : enfin un smartphone que vous pourrez garder 10 ans ?

Le Fairphone 6 est un smartphone pas comme les autres. Pensé pour durer, il promet de casser les codes avec ses caractéristiques bien particulières.

Marre de changer de smartphone tous les deux ans ? Avec les batteries qui lâchent et les écrans qui se fissurent au moindre choc, garder un téléphone plus d’un an semble devenu mission impossible. Mais si un modèle venait bousculer les règles du jeu ? C’est justement la promesse du Fairphone 6, un smartphone conçu pour durer. Le deal ? Vous pourriez le garder aussi longtemps que vous le voulez.

Plus compact mais ultra puissant

Vous pensiez qu’un smartphone éthique ne pouvait pas rivaliser avec les géants du marché ? Détrompez-vous. Le Fairphone 6, fraîchement dévoilé à Amsterdam ce 25 juin, vient prouver le contraire. Pour ce modèle, Fairphone mise sur un format plus compact, sans faire l’impasse sur la puissance.

Cette sixième génération arbore un écran OLED LTPO de 6,31 pouces, légèrement plus petit que celui du Fairphone 5 (6,46 pouces). Les bordures sont fines, un peu asymétriques, mais contribuent à une prise en main agréable. En plus, il est 9% plus léger que son prédécesseur.

Côté performances ? Rien à envier des modèles des grandes marques. Fairphone 6 embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 3, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et si ça ne suffit pas ? Vous pouvez ajouter jusqu’à 2 To via une carte microSD. L’écran propose un taux de rafraîchissement variable entre 90 et 120 Hz. De quoi naviguer avec fluidité, que ce soit pour scroller ou pour jouer.

Fairphone 6 fait aussi partie des smartphones qui font bonne impression côté photo. Parce qu’à l’arrière, un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 13 MP. À l’avant, une caméra perforée de 32 MP idéale pour les selfies et les appels vidéo. En matière d’autonomie, il promet du lourd. Parce que sa batterie de 4 415 mAH assure une autonomie jusqu’à 53 heures d’autonomie en une seule charge.

Fairphone 6, un smartphone prêt à durer

Ce nouveau modèle reste fidèle à ce qui fait l’ADN de la marque néerlandaise, la modularité. Le Fairphone 6 continue sur la lancée de ses prédécesseurs, avec douze modules remplaçables. Une caractéristique permettant d’allonger la durée de vie du téléphone.

Allant de l’écran à la batterie, sans parler des caméras et haut-parleur, tout est pensé pour être remplacé facilement. Et cela, sans compétences nécessaires. Il suffit de vous munir d’un tournevis et de dévisser quelques vis pour donner un coup de neuf à votre appareil. De toute façon, la marque met en vente les pièces détachées.

Fairphone 6 is here! It's small, powerful and repairable!



Display: 6.31" Full HD LTPO P-OLED;

Camera: 50MP main, 13MP ultra-wide, 32 MP selfie;

Processor: Snapdragon 7s Gen 3;

RAM: 8GB LPDDR5;

Storage: 256GB;

Battery: 4415 mAh;

OS: Android 15



Price: €599 pic.twitter.com/GmOfvtH1Ic June 25, 2025

En plus, Fairphone joue la carte de la confiance. Parce que le Fairphone 6 est un smartphone garanti 5 ans. Mieux encore, la marque promet 8 ans d’assistance logicielle, soit jusqu’en 2033.

Le Fairphone 6 est déjà en vente sur le site officiel de la marque et chez plusieurs revendeurs européens. Il est proposé à 599 euros (environ 696 dollars) et est disponible en en noir, vert et blanc. Ce smartphone est livré avec des accessoires pratiques comme un porte-carte et une boucle pour les doigts.

Et vous, que pensez-vous de cette approche durable ? Préférez-vous un smartphone réparable ou êtes-vous plutôt du genre à changer régulièrement ? À ce prix, le Fairphone 6 vous tente-t-il ? Donnez votre avis en commentaire !

