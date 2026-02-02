Fallout : comment regarder toute la première saison gratuitement ?

La série Fallout vous dit quelque chose ? Si la réponse est non, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire dans cet article. Oui, parce que j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer.

Roulement de tambours… La saison 1 de la série est désormais dispo gratuitement. Alors, si l’idée d’ajouter un abonnement de plus à votre pile de plateformes de streaming vous freinait jusqu’ici, Amazon vient de lever cet obstacle.

Fallout : une série à ne pas rater ?

Adaptée de la célèbre saga vidéoludique de Bethesda, cette série montre les conséquences de la guerre nucléaire. Elle se passe sur une version uchronique de la Terre où l’Histoire a pris un autre virage.

Là-bas, après la Seconde Guerre mondiale, les avancées massives du nucléaire ont façonné une société rétrofuturiste. Ce, avant de déclencher une guerre des ressources qui a précipité le monde dans l’apocalypse.

En 2077, au moment où les bombes atomiques s’abattent sur le monde, une partie de l’humanité parvient à survivre en se réfugiant dans des bunkers souterrains. Ces abris antiatomiques, appelés simplement Abris, ont été conçus pour préserver la civilisation face à l’anéantissement nucléaire.

219 ans plus tard, Lucy, une jeune femme issue de l’Abri 33 interprétée par Ella Purnell, décide de quitter ce cocon artificiellement paisible. Elle s’aventure à la surface pour retrouver son père, disparu dans ce qu’il reste de Los Angeles. Un territoire hostile, ravagé, peuplé de créatures mutantes et de survivants aussi imprévisibles que dangereux.

Sur sa route, elle fait la connaissance d’un écuyer de la Confrérie de l’Acier ainsi que d’un chasseur de primes devenu goule. Le premier est un membre d’une organisation paramilitaire aux accents quasi religieux équipée d’imposants exosquelettes blindés. Il est incarné par Aaron Moten.

Le deuxième, interprété par Walton Goggins, est un ancien humain d’avant-guerre marqué à vie par les radiations. Tous deux traînent derrière eux un passé obscur et des intentions qui ne demandent qu’à être dévoilées.

Où regarder la saison 1 de Fallout gratuitement ?

Les huit épisodes de la saison 1 sont disponibles dans leur intégralité sur la chaîne YouTube française d’Amazon Prime Video. Et gratuitement. Seul petit bémol pour les puristes, la version proposée est uniquement en VF.

Ceux qui préfèrent la version originale peuvent alors se tourner vers les chaînes YouTube anglophones, accessibles sans restriction géographique. En revanche, les sous-titres sont générés automatiquement par YouTube, puis traduits en français.

La qualité est donc forcément inférieure à une vraie VOSTFR proposée sur Prime Video. Vous devez aussi accepter que la qualité d’image et le HDR sont légèrement en retrait par rapport à Prime Video.

Rien de rédhibitoire toutefois pour profiter pleinement de l’histoire. Cela dit, il faudra faire vite, puisque cette fenêtre gratuite se refermera le 11 février. Passé ce délai, Fallout redeviendra un contenu réservé aux abonnés.

Bon à savoir

Pour prolonger le plaisir, Amazon et Bethesda sortent une autre carte de leur manche. Fallout 76 est temporairement gratuit sur Xbox et PC jusqu’au 5 février, et jusqu’au 4 février sur PlayStation.

Lancé en 2018, ce MMORPG a connu un départ compliqué, mais a été largement retravaillé au fil des années. Si l’univers de Fallout vous hante encore l’esprit, c’est le moment idéal de voir à quoi il ressemble en 2026.

Quoi qu’il en soit, cette diffusion gratuite n’est pas là uniquement pour vos beaux yeux. Voyez-vous, la saison 2 de Fallout est actuellement en cours de diffusion sur Prime Video. Les épisodes sortent à un rythme hebdomadaire. Un par semaine depuis 16 décembre jusqu’au final attendu le 3 février 2026.

Il est donc clair que l’objectif d’Amazon est d’attirer les curieux avec la saison 1 gratuite, puis les inciter à poursuivre l’aventure via un abonnement Prime.

Alors, êtes-vous du même avis ? Sinon, n’hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette série !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.