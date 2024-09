Firefly : les nouvelles fonctionnalités IA d’Adobe pour la vidéo

Adobe annonce le lancement de Firefly pour la vidéo, une nouvelle IA générative qui enrichira la suite Creative Cloud. Cet outil vise à révolutionner la création vidéo avec des fonctionnalités innovantes telles que Texte à la vidéo et Image à la vidéo. Disponible dès cette année, Firefly promet de transformer les workflows des professionnels de la vidéo.

Des fonctionnalités innovantes pour les monteurs et créateurs

Adobe a récemment dévoilé Firefly, son nouveau modèle d’IA générative pour la vidéo. Cet outil s’ajoute à la gamme Firefly d’Adobe, qui comprend déjà des modèles pour l’image, le design et les vecteurs. Conçu pour les professionnels, Firefly sera intégré aux suites Creative Cloud, Experience Cloud et Adobe Express. Grâce à ce nouveau modèle, Adobe offre des capacités créatives inédites pour raconter des histoires visuelles captivantes.

Firefly pour la vidéo se distingue par ses nouvelles fonctionnalités : Texte à la vidéo, Image à la vidéo et Extension générative. Ces outils seront intégrés dans Adobe Premiere Pro et accessibles sur firefly.adobe.com dès cette année. Texte à la vidéo permet de générer des vidéos à partir de simples prompts. Cette fonctionnalité offre un contrôle précis sur les paramètres de la caméra, comme l’angle et le zoom. Cette fonctionnalité est idéale pour compléter des séquences manquantes dans les timelines ou pour ajouter des éléments visuels à des projets existants.

L’outil Image à la vidéo, quant à lui, transforme des images fixes en séquences animées. Il donne vie à des illustrations et des photos. Adobe promet que ces fonctionnalités offriront un contrôle accru et une flexibilité sans précédent dans le processus de création. Le but est ainsi de générer des animations et des effets réalistes.

Un impact significatif sur les workflows vidéo

Firefly pour la vidéo est conçu pour optimiser les workflows des professionnels de la vidéo. Ashley Still, Senior Vice President Creative Product Group chez Adobe, déclare : “Nous avons conçu le prochain modèle Firefly pour la vidéo pour aider les professionnels à exploiter de nouvelles possibilités créatives ainsi que pour optimiser leurs workflows. Ce dernier s’appuie sur les modèles Firefly qui permettent de générer des images, des designs et des vecteurs”. Avec l’Extension générative de Firefly dans Premiere Pro, les monteurs pourront mieux contrôler leur processus de création pour rendre le montage vidéo plus efficace et intuitif.

Le modèle Firefly pour la vidéo permettra de générer des plans manquants avec le bon mouvement de caméra ou encore de fusionner différentes séquences de manière harmonieuse. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les monteurs à la recherche de perfection dans leurs projets vidéo.

Un modèle conçu pour un usage commercial

Firefly pour la vidéo a été développé avec une attention particulière à l’éthique de l’IA et à la sécurité des contenus. Adobe assure que le modèle est formé uniquement sur des contenus dont ils détiennent les droits. La plateforme exclut ainsi les données des utilisateurs et clients Adobe. Cela garantit aux créateurs de pouvoir utiliser Firefly en toute confiance, notamment dans des environnements commerciaux.

Adobe Firefly a déjà généré plus de 12 milliards d’images dans le monde. L’arrivée de ce modèle pour la vidéo renforce la position d’Adobe en tant que leader de l’innovation en IA générative. Firefly pour la vidéo promet d’offrir aux créateurs les outils nécessaires pour repousser les limites de la créativité et révolutionner le monde de la production vidéo.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

