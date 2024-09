Adobe défie OpenAI Sora ! L’IA Firefly peut maintenant générer des vidéos

OpenAI Sora a enfin un rival de taille, on dirait. Adobe a armé son IA Firefly d’une nouvelle fonctionnalité : la génération de vidéos.

L’IA Firefly se positionne désormais comme un outil incontournable, prêt à défier OpenAI Sora sur son propre terrain. Pourquoi ça ? Elle dispose maintenant d’une capacité de création de vidéos. Grâce à cet outil, vous n’avez plus besoin d’être un expert pour obtenir une séquence parfaite. Une bonne inspiration, une simple invite textuelle ou des images de base et elle fait le reste…

Besoin d’un B-Roll pour peaufiner une vidéo ? Adobe Firefly Video Model est là. Besoin d’un zoom ou d’un changement d’angle sans tourner de nouvelles séquences ? Il gère ça.

L’IA Firefly : votre meilleur allié

Alors qu’avant, Firefly se démarquait uniquement par sa capacité à produire des images saisissantes. Désormais, Adobe l’a muni d’une nouvelle capacité : la génération de vidéos. Cette dernière peut se faire soit à partir d’invites textuelles, soit en fournissant à l’IA des images de base qu’elle transformera ensuite en séquence. Et il faut dire que le premier clip qu’il a produit est impressionnant. Voyez par vous-même :

Adobe a bien conscience que la question de droit d’auteur est cruciale dans ce domaine. Alors, là où Sora peut être confrontée à des problèmes de propriété, Firefly se veut irréprochable. Formée sur la bibliothèque vidéo d’Adobe, cette IA garantit des créations sans risques juridiques. Ce qui fait de cet outil le meilleur allié des professionnels cherchant à monétiser leurs contenus.

Pourquoi opter pour Adobe Firefly Video Model ?

Il faut savoir qu’Adobe Firefly Video Model ne se contente pas seulement de produire des vidéos. Et son objectif n’est pas non plus de remplacer les créateurs humains dans leur travail. Au contraire, il a été conçu pour les aider à enrichir leur projet en cours ou leur vidéo déjà existante. Et ce, en leur rendant la tâche plus facile.

Adobe Firefly propose des options vous permettant de combler des lacunes dans une vidéo. Il peut, par exemple, générer des séquences supplémentaires appelées B-rolls pour faire l’affaire. Il permet aussi de créer du son pour une transition fluide entre deux clips.

Il permet également de décrire l’angle de caméra, le mouvement ou le zoom, rendant vos vidéos encore plus naturelles et personnalisées. Grâce à cela, les monteurs n’ont pas à recourir à de nouveaux tournages.

Il a même la possibilité d’allonger une scène en créant de nouvelles images qui s’intégreront harmonieusement dans le montage. Cette fonctionnalité est proposée dans Premiere Pro, le logiciel d’Adobe, certes. Mais avec le modèle vidéo Firefly, la tâche est plus facile.

Ce nouveau modèle vidéo d’Adobe sera accessible sur Creative Cloud, Experience Cloud, et Adobe Express d’ici la fin de l’année.

