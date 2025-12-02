Gemini 3 et Sora 2 gratuit, c’est fini : voici les nouvelles limites de Google et OpenAI

Les outils d’IA gratuits étaient appréciés. Surtout par ceux qui n’avaient jamais envisagé une formule payante. Mais bon, il faut croire que la générosité d’OpenAI et de Google n’est pas illimitée.

Non, parce que les deux géants viennent juste de réduire les usages gratuits de Gemini 3 Pro et de Sora 2. Une manière pour les deux plateformes de nous inviter à passer à l’abonnement ? C’est certain, bien qu’elles évoquent d’autres raisons.

Alors, c’est combien maintenant pour Gemini 3 Pro ?

Eh bien, en gros, Google a retiré la mention des cinq réponses par jour pour Gemini 3 Pro. La nouvelle phrase est vague. Elle annonce des limites variables selon la demande. Le quota n’est donc pas fixé.

De même pour la création d’images via Nano Banana Pro. La limite indiquée est passée de trois images à deux avant de revenir à trois. Très instable.

we’re setting usage limits for free users to 6 gens/day. chatgpt plus and pro users have unchanged limits, and everybody can purchase additional gens as needed. our gpus are melting, and we want to let as many people access sora as possible! — Bill Peebles (@billpeeb) November 28, 2025

Pour ce qui est du pourquoi ce changement, Google évoque une forte demande qui pousse ses serveurs au bord de la saturation. L’entreprise a alors mis les comptes gratuits en bas de la priorité quand la charge augmente. Les abonnés Pro et Ultra passent devant au moindre pic de trafic.

Ces limites fluctuantes réduisent l’intérêt de l’accès libre. Beaucoup y voyaient un moyen pratique de tester l’outil sans se compliquer la vie. La nouvelle politique risque d’en déstabiliser plus d’un.

Et Sora 2 ?

OpenAI suit la même direction avec Sora 2. La génération vidéo gratuite tombe de 30 essais par jour à six seulement. Et pas de panique, Bill Peebles, responsable de Sora, a expliqué les raisons de cette baisse.

Apparemment, les GPU chauffent au point de perturber le service global. Le succès de Sora provoque une avalanche de requêtes qui surcharge les infrastructures. La situation rappelle l’époque des files d’attente pour ChatGPT lors de la première explosion de sa popularité.

L’entreprise préfère donc réduire l’accès gratuit plutôt que laisser le service devenir instable. Et tout comme Google, OpenAI priorise ses utilisateurs payants. Les créateurs habitués à tester des idées rapides devront donc désormais choisir leurs essais. Ceux intéressés par la vidéo régulière, eux, devront envisager un abonnement.

Payer ou se passer d’IA ?

Si vous voulez tout savoir, les entreprises ont des coûts gigantesques à gérer en GPU, énergie et maintenance. Elles ne peuvent donc pas vraiment se permettre d’offrir le confort à leur utilisateur gratuit.

Vous qui faites partie de ces derniers devrez alors réévaluer vos priorités. Si vous avez des besoins soutenus, en revanche, je crains qu’il vous faille adopter un abonnement. En plus, vous n’en sortirez que plus comblé.

Le tableau comparatif des offres Google montre un fossé net entre gratuit et payant. La fenêtre de contexte passe de 32 000 tokens à un million pour les abonnés. Cela modifie directement la qualité des réponses obtenues.

Les utilisateurs Pro profitent aussi d’un volume massif d’images et de rapports détaillés. Les tâches d’agents sont réservées aux abonnements les plus coûteux. Les comptes gratuits n’ont accès qu’à un aperçu très restreint des capacités réelles.

Bien entendu, on ne vous juge pas non plus si vous décidez de complètement vous détourner des plateformes. Le choix vous revient.

