Grok AI sous enquête en Europe pour violation du RGPD : voici pourquoi

La fête est finie pour Grok, le chatbot de X, la plateforme d’Elon Musk. L’Union européenne a décidé de s’intéresser de près à ses petites habitudes de collecte de données.

Depuis le 11 avril 2025, la Data Protection Commission (DPC) d’Irlande mène une enquête contre X. Pourquoi ? Car la plateforme est suspecté de nourrir son IA, Grok, avec les publications publiques sans demander la permission. Ce qui est un manquement au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce n’est pas la première fois que X se retrouve dans le viseur des régulateurs

L’histoire commence bien avant le 11 avril. En août 2024 déjà, X faisait face à une pluie de plaintes — au moins neuf — concernant l’exploitation non consentie de données personnelles pour entraîner ses modèles d’IA.

Les autorités irlandaises, compétentes pour représenter l’UE dans ce genre de cas (merci le siège social basé à Dublin), avaient alors engagé une procédure judiciaire. Celle-ci avait été suspendue en septembre 2024, après que la plateforme d’Elon Musk a promis de ne plus piocher dans les données des utilisateurs européens.

Mais visiblement, le dossier est loin d’être refermé. La DPC soupçonne aujourd’hui que Grok ait continué à ingérer des publications publiques sans avertir personne.

Pour ceux qui ne le savent pas, Grok est un ensemble de modèles de langage développés par la société xAI, fondée par Elon Musk. Ces modèles sont intégrés à la plateforme X sous la forme d’un chatbot génératif accessible depuis un onglet dédié.

Les utilisateurs peuvent lui poser des questions ou demander des résumés contextuels de publications partagées par d’autres comptes. Moi-même je l’utilise pour ce dernier puisque c’est assez pratique mais continuons.

Depuis décembre 2024, Grok génère automatiquement des petites biographies pour les utilisateurs. Et ce sans leur demander leur avis. Ce qui soulève de nombreuses questions, notamment sur l’utilisation des informations personnelles disponibles publiquement sur la plateforme.

Pour l’instant, on ignore encore si Grok a, oui ou non, exploité ces données personnelles sans le consentement des personnes concernées. Et c’est précisément ce que la DPC en Irlande cherche à éclaircir à travers son enquête en cours.

Qu’est-ce que Grok risque ?

La DPC l’a déclaré dans un communiqué officiel : « Le but de cette enquête est de déterminer si ces données personnelles ont été traitées légalement afin de former les Grok LLM. »

Ainsi, si des manquements au RGPD sont constatés. X Internet Unlimited Company — l’entité chargée de la gestion des données des utilisateurs américains de la plateforme, désormais basée à Dublin — s’expose à une sanction pouvant atteindre jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel.

Pour le moment, ni la plateforme X, ni Elon Musk n’ont réagi publiquement à l’ouverture de cette enquête. Seul Grok, lorsqu’un utilisateur l’a interpellé sur le réseau social, a tenté de rassurer en affirmant qu’il « n’accéderait pas à votre publication à moins que vous ne le mentionniez explicitement ».

Mais s’il s’avère que Grok viole vraiment le RGPD, Elon Musk va voir ses relations déjà tendues avec l’Union européenne se dégrader. Lui qui est connu pour ses critiques acerbes à l’égard des régulations européennes, qu’il juge trop strictes.

Quoi qu’il en soit, ce dossier ne concerne pas uniquement X et Grok. À mon avis, Facebook, Intagram, Whatsapp, Youtube, tous servent à nourrir les IA de leur propriétaire et donc Meta et Google. Avec ou sans notre consentement.

D’ailleurs, les rumeurs disent qu’OpenAI va aussi suivre cette voie en créant un réseau social pour ChatGPT. Pour moi, la surprise serait que la PDC conclut que Grok n’a pas violé le RGPD.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ?

