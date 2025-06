Gueule de bois : quels sont les meilleurs remèdes scientifiques en 2025 ?

Qui n’a pas eu une gueule de bois après une soirée arrosée ? D’après l’OMS, elle ne doit pas être prise à la légère, voire comme une chose humoristique. Pourquoi ?

L’OMS a défini la gueule de bois comme étant un phénomène médical dans la dernière édition de la Classification internationale des maladies (CIM-11). Elle mérite désormais une attention sérieuse. D’ailleurs, elle met en lumière la gueule de bois sous un angle scientifique et médical. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce désagréable état d’un point de vue scientifique.

La gueule de bois, ou « Alcohol Hangover » se manifeste lorsque le taux d’alcool dans le sang redescend à zéro après une consommation excessive.

C’est un phénomène qui survient plusieurs heures après l’arrêt de la consommation d’alcool. En général, la gueule de bois peut durer entre 6 et 24 heures.

Les symptômes de la gueule de bois sont variés, mais on constate souvent des maux de tête et des nausées. La personne peut aussi éprouver des troubles psychologiques comme l’anxiété et l’irritabilité.

Sur le plan physiologique, la gueule de bois provoque également un déséquilibre des électrolytes et une hypoglycémie (baisse de sucre dans le sang).

Par ailleurs, elle peut engendrer une perturbation du rythme circadien et des neurotransmetteurs. Ces effets sont le signe que l’organisme subit un stress important à cause de l’alcool.

Remède contre la gueule de bois ? Il n’y a rien de magique

Pour soulager la gueule de bois, il existe de nombreux remèdes. Parmi les plus populaires, on peut citer l’eau pétillante, le bouillon, la vitamine C, le bacon grillé ou encore le sauna.

Certains pensent même que le fameux “ poil de chien” est efficace. De quoi s’agit-il ? Il consiste à reprendre un verre d’alcool pour soulager la gueule de bois.

Malheureusement, aucune de ces solutions n’a montré une efficacité prouvée selon les recherches scientifiques.

Une revue systématique de la littérature en 2020 a évalué 21 essais cliniques sur 23 traitements différents et a conclu qu’il n’y a pas d’efficacité significative.

Les résultats étaient jugés de « très faible qualité ». De plus, aucune solution n’a montré un soulagement réel des symptômes.

Jusqu’à aujourd’hui, aucun traitement n’a été prouvé. En revanche, la meilleure approche reste préventive.

Il est conseillé de boire de manière modérée, d’éviter les excès ou encore de s’assurer de bien s’hydrater.

Alors, qu’en pensez-vous de cette découverte de l’Organisation Mondiale de la Santé ? Quel remède utilisez-vous pour soulager la gueule de bois ? Partagez votre expérience dans les commentaires !

