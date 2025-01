Headn et EuraTechnologies : le numérique au service de l’écologie

EuraTechnologies et Headn lancent une formation innovante sur le numérique responsable. Destinée aux professionnels, elle ambitionne d’allier durabilité et performance. Une réponse essentielle face aux enjeux environnementaux croissants.

Une formation pour un numérique plus durable

J’ai découvert que le numérique représente déjà 2,5 % des émissions de CO₂ en France. C’est l’équivalent de cinq millions de vols aller-retour entre Paris et New York. Et ce chiffre pourrait augmenter de 45 % d’ici 2030. Ce constat alarme, mais il pousse aussi à agir.

EuraTechnologies, hub de startups basé dans les Hauts-de-France, et Headn, un groupe de formation engagé, ont décidé de s’attaquer au problème. Ils lancent ensemble un Certificat Numérique Responsable, une formation de 90 heures réparties sur neuf semaines. Leur objectif ? Donner aux professionnels les outils nécessaires pour intégrer la durabilité dans leurs stratégies numériques.

Un programme pensé pour les besoins des entreprises

Cette formation, soutenue par The Shift Project, s’adresse aux dirigeants et aux collaborateurs. Elle couvre des thématiques comme l’éco-conception, la réduction de l’impact des infrastructures IT ou encore l’efficacité énergétique. Chaque module peut être suivi indépendamment, ce qui le rend adaptable à chaque entreprise.

J’ai trouvé particulièrement intéressant que ce programme soit animé par des experts reconnus et qu’il alterne théorie et pratique. Selon Laurence Augoyard, cofondatrice et CEO de Headn : « Cette certification soutient les enjeux durables d’aujourd’hui et de demain. Plongez dans l’univers passionnant du numérique responsable en vous formant et devenez un acteur clé de la transformation écologique. »

Une initiative qui allie innovation et responsabilité

Ce projet me paraît exemplaire. Il montre comment l’innovation peut s’inscrire dans une démarche durable et concrète. Koussée Vaneecke, Présidente du Directoire d’EuraTechnologies, souligne : « Nous sommes fiers de proposer une formation exigeante qui permettra d’intégrer pleinement le volet durabilité au sein des entreprises. » Avec cette formation, les professionnels peuvent aussi renforcer leur employabilité. Les compétences liées à la durabilité sont aujourd’hui parmi les plus recherchées sur le marché.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



