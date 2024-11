Il a fusionné une imprimante 3D et un aspirateur robot : découvrez le résultat génial

Le robot MobiPrint est capable d’imprimer de façon autonome des motifs directement sur le sol. Néanmoins, il ne peut imprimer actuellement qu’à l’arrêt, mais cela pourrait changer !

Imaginez un peu : une imprimante 3D qui peut imprimer des créations précisément là où vous en avez besoin ? C’est ce que MobiPrint propose désormais aux utilisateurs. Découvrez ici les détails sur ce robot révolutionnaire !

MobiPrint, un robot d’impression 3D ?

MobiPrint est un robot d’impression 3D mobile conçu par Daniel Campos Zamora à l’université de Washington. C’est un appareil innovant qui peut naviguer de façon autonome dans une pièce et qui peut imprimer des motifs directement sur le sol et sur d’autres surfaces.

Selon la déclaration de Campos Zamora à IEEE Spectrum, cet appareil offre « un nouveau système qui combine la robotique et l’impression 3D qui pourrait réellement aller imprimer dans le monde réel ».

Ce robot moderne a été dévoilé pendant le symposium de l’ACM sur les logiciels et technologies d’interface utilisateur. Notons que MobiPrint embarque un niveau inédit de flexibilité dans l’impression 3D.

Le système est constitué d’une imprimante 3D Prusa Mini+ modifiée montée sur un robot aspirateur Roborock S5. Ce dernier utilise le logiciel Open Source Valetudo pour cartographier son milieu de façon autonome.

Cela permet ainsi aux utilisateurs de visualiser et de vérifier son parcours localement, et ce, sans pour autant dépendre du cloud.

De quoi est capable MobiPrint ?

Premièrement, MobiPrint est capable d’imprimer sur de la moquette, du vinyle et du parquet d’une dimension qui peut aller jusqu’à 180 x 180 x 65 mm.

Cet appareil a également été utilisé pour fabriquer des objets comme des bols de nourriture pour animaux de compagnie, de la signalisation et des marqueurs tactiles. Je dois avouer que MobiPrint affiche une certaine performance polyvalente pratique.

D’ailleurs, les concepteurs de ce robot l’ont développé en raison de leurs besoins d’accessibilité. Le laboratoire de Campos Zamora se focalise sur la conception d’outils pour soutenir les utilisateurs malvoyants.

https://twitter.com/HighwaysToday/status/1852310502384247112

« L’une des choses qui a vraiment inspiré ce projet a été d’examiner les indicateurs de surface tactiles qui aident les utilisateurs aveugles et malvoyants à s’orienter dans un espace », a-t-il expliqué à IEEE Spectrum.

En estampillant ces indicateurs immédiatement sur place, MobiPrint pourrait faciliter la navigation dans les espaces intérieurs qui changent généralement.

Aujourd’hui, cet appareil fonctionne en mode « parcage et impression », l’obligeant à rester figé durant l’impression. Cela permet en effet de limiter la capacité à créer des dessins plus grands. Néanmoins, Campos Zamora songe à étendre ses fonctionnalités pour imprimer des objets plus grands et continus.

Alors, comment trouvez-vous ce robot MobiPrint ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.