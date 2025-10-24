Il s’appelait Sam Sung et travaillait pour Apple : voici son nouveau nom

Sam Sung, ancien employé d’Apple à Vancouver, a changé son nom pour échapper à la blague et à la discrimination. Aujourd’hui, il révèle pourquoi il a choisi le nom Struan et regrette d’avoir craint pour son emploi au lieu d’en rire.

Né en Écosse, Sam Sung avait grandi avec un nom qui provoquait parfois des plaisanteries, sans conséquences. Employé d’un Apple Store à Glasgow, il y recevait quelques taquineries, toujours bienveillantes. Mais tout change lorsqu’il s’installe à Vancouver pour rejoindre un autre magasin de la marque à la pomme. Là, un client, amusé, photographie sa carte de visite où figurent les mots : “Sam Sung – Specialist – Apple Store”.

« Je pensais que j’allais me faire virer »

La photo publiée sur Reddit devient virale. Les internautes s’amusent du contraste entre Apple et Samsung. Les partages explosent, les commentaires affluent et le nom de Sam fait le tour du monde.

Derrière la blague, pourtant, un jeune employé angoissé découvre qu’il est devenu, malgré lui, un symbole d’ironie numérique. Lorsque la nouvelle se répand, Sam est loin d’en rire.

« J’ai cru que quelqu’un s’était moqué de mon travail et que j’allais être licencié », confie-t-il à Business Insider. Apple, soucieuse de préserver son image, le retire temporairement du magasin pour calmer le tumulte.

L’entreprise retire ses cartes de visite et demande aux employés de ne pas le désigner. Sam Sung ferme son compte LinkedIn, évite les réseaux sociaux et tente de disparaître du radar médiatique.

Cette période, raconte-t-il, a été marquée par la peur et la honte. Quelques mois plus tard, la tempête s’apaise, mais l’expérience le laisse profondément marqué. En 2013, il quitte Apple pour entamer une nouvelle carrière dans le recrutement.

Sam Sung, un nom encombrant dans le monde professionnel

Après cet épisode, Sam comprend que son nom, devenu une curiosité publique, freine sa vie professionnelle. Les allusions à Samsung collent à sa peau, envahissant son identité numérique. Chaque tentative de créer un e-mail ou un profil en ligne tourne à la devinette ou à la blague involontaire.

Dans un domaine de recrutement, partager le même nom qu’un géant de la tech peut semer la confusion… voire prêter à sourire. Mais la raison du changement de nom dépasse la simple viralité.

Sam Sung évoque aussi la crainte d’une discrimination liée à un patronyme perçu comme “non anglicisé”. Pour s’intégrer et tourner la page, il choisit un nouveau nom : Struan. Un hommage à un petit village écossais situé sur l’île de Skye, symbole de calme et d’attachement à ses racines.

En 2014, il met aux enchères l’une de ses anciennes cartes de visite, accompagnée de morceaux de son uniforme Apple. L’initiative, au profit de l’association Children’s Wish, suscite un large élan de générosité.

La carte s’envole à plus de 2 500 dollars, générant une vague de dons pour les enfants malades. « C’est la meilleure partie de cette histoire », affirme-t-il.

En donnant un sens altruiste à une mésaventure médiatique, il retrouve une forme de réconciliation avec son passé. Deux autres ventes caritatives suivront, toujours pour soutenir la même cause.

La distance, enfin retrouvée

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Sam Struan mène une vie paisible en Écosse, loin des projecteurs. Consultant et rédacteur de CV, il évolue dans un univers plus discret, centré sur l’accompagnement professionnel.

Ses proches, eux, continuent parfois de l’appeler “Sam Sung”. Même sa sœur refuse de changer son contact sur son téléphone. Ses amis, pour la plupart, ignorent qu’il a changé de nom, tandis que ceux qui l’ont rencontré après 2015 ne connaissent que Struan.

Il ne regrette pas sa décision, mais avoue un brin de nostalgie. Avec le recul, il aurait aimé savourer la situation avec plus de légèreté.

S’il avait pu revivre cette période, il aurait remercié les internautes plutôt que de se cacher. Sam Sung aurait profité de ce moment de célébrité inattendue au lieu de le craindre.

