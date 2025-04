James Webb lève le voile sur Sagittarius C et ses mystères

Vous pensiez que tout avait déjà été photographié dans notre galaxie ? Détrompez-vous. Grâce au télescope spatial James Webb, la NASA dévoile enfin ce qui se cache derrière les nuages de gaz du centre galactique.

En 2023, la NASA a franchi un cap avec une image inédite du centre galactique. Grâce à James Webb, les chercheurs ont observé Sagittarius C, une pépinière stellaire jusque-là masquée par la poussière. Cette zone regorge de gaz, mais paradoxalement produit peu d’étoiles. John Bally, astrophysicien impliqué dans l’étude, pose la question : « Pourquoi si peu d’étoiles naissent ici malgré tant de matière ? »

Le télescope James Webb excelle dans l’observation du proche infrarouge. Il permet de percer les épais nuages de poussière qui bloquent la lumière visible. Ce procédé a révélé des éjections de matière impressionnantes issues de protoétoiles en formation. Ces jets lumineux marquent les premières étapes de la naissance stellaire, auparavant invisibles depuis la Terre.

Des résultats obtenus grâce à plusieurs missions collaboratives

Cette prouesse scientifique repose sur une synergie technologique. En complément de James Webb, d’autres instruments ont été mobilisés : ALMA, Spitzer, Herschel, ou encore SOFIA. Ensemble, ces observatoires ont aidé à décrypter les signaux venus du cœur de notre galaxie. Ces données croisées renforcent les conclusions sur la dynamique de Sagittarius C.

Les images révèlent deux étoiles massives en gestation dans l’amas le plus brillant de la région. Chacune dépasse déjà 20 fois la masse de notre Soleil, selon les mesures de la NASA. L’étude a aussi repéré cinq protoétoiles de petite taille et 88 signatures de gaz d’hydrogène choqué, preuve d’activité stellaire intense. Un nuage séparé, proche de Sagittarius C, contient aussi deux autres protoétoiles en développement.

Les champs magnétiques freineraient la formation des étoiles

Au-delà des découvertes spectaculaires, cette étude relance un débat sur les champs magnétiques. Selon les chercheurs, ces forces invisibles ralentiraient le processus d’effondrement gravitationnel pourtant nécessaire à la naissance d’étoiles. Des filaments de plasma chauffé apparaissent distinctement sur les clichés de James Webb. Les images montrent que ces champs forment un réseau qui canalise et bloque la matière.

Une vision plus précise du chaos stellaire autour du trou noir central

John Bally résume la situation : « Le gaz tourbillonne à cause des marées gravitationnelles du trou noir supermassif. » Ce phénomène complique la formation stellaire mais structure aussi le paysage galactique. Grâce à ces données inédites, les chercheurs comprennent mieux comment naissent, ou échouent à naître, les étoiles dans les conditions extrêmes du centre galactique.

Sagittarius C n’est plus une tache floue cachée par la poussière. Elle devient une scène active de formation stellaire, accessible grâce à l’œil infrarouge de Webb. Cette observation alimente déjà de nouvelles hypothèses sur la dynamique galactique et la formation des étoiles. Et le centre de notre Voie lactée n’a sans doute pas fini de révéler ses mystères.

