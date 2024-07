Le Cybertruck serait-il à l’origine de la blessure de Kim Kardashian ? Les rumeurs persistent

Des rumeurs circulent concernant une possible blessure de Kim Kardashian causée par son Cybertruck.

Hulu a récemment dévoilé un teaser pour le prochain épisode de « Les Kardashian ». Dans cette vidéo, Kim Kardashian apparaît avec une attelle et des bandages couvrant son majeur. Cela suscite de nombreuses interrogations. Cette blessure inattendue a immédiatement captivé l'attention des fans et des médias. De ce fait, ces derniers cherchent à comprendre l'origine de cette mystérieuse blessure.

Kim Kardashian a expliqué à son médecin que « le bout s'est cassé ». Elle a décrit la douleur comme étant « plus douloureuse qu'un accouchement ». Cette déclaration a encore plus attisé la curiosité des fans et a généré de nombreuses spéculations et théories sur les réseaux sociaux et les forums de discussion.

Rumeurs sur le Cybertruck

Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs du subreddit Kardashian suggèrent que Kim pourrait s'être coupé le doigt avec la porte ou le coffre de son Cybertruck, acheté récemment.

Cette théorie, bien que non confirmée, a déclenché une véritable frénésie médiatique. Les discussions en ligne s'enflamment autour de cette hypothèse et amplifie la curiosité des fans sur ce qui a réellement pu se passer.

L'origine exacte de la blessure au doigt de Kardashian reste incertaine. Cependant, les images montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple égratignure. En mars dernier, elle a partagé sur Instagram des photos de ses doigts enveloppés de bandages en mentionnant qu'elle s'était blessée. Cette publication a alimenté les spéculations et a renforcé l'idée que la blessure est sérieuse et nécessite une attention médicale.

Propriétaires de Cybertruck en alerte

Les propriétaires de Cybertruck ont découvert que les panneaux de carrosserie en acier inoxydable du véhicule pouvaient facilement blesser une personne inattentive. Une vidéo montre le YouTubeur Jeremy Judkins en train de coincer son index dans l'espace entre le couvercle du coffre et un panneau latéral. Cette vidéo a alerté de nombreux utilisateurs sur les risques potentiels associés à ce véhicule innovant mais potentiellement dangereux.

Incidents multiples

Plusieurs propriétaires de Cybertruck ont rapporté des incidents similaires. Un membre du forum Cybertruck Owners Club a partagé une expérience traumatisante où le doigt de son beau-père s'est coincé entre les portes avant et arrière du véhicule. Cet incident met en lumière les dangers potentiels liés à la conception du véhicule et alimente les débats sur la sécurité de ce modèle.

Le beau-père de cet internaute a dû recevoir sept points de suture et une attelle aux urgences. Cela soulève la question : une chose similaire aurait-elle pu arriver à Kardashian ? En février, elle avait publié une photo de son Cybertruck sur Instagram et a suggéré qu'elle en avait récemment acquis un. Cette coïncidence alimente les spéculations sur une possible corrélation entre l'achat du véhicule et la blessure.

Hypothèses et théories

Bien que la théorie du Cybertruck soit plausible, d'autres spéculations circulent. Certains pensent que Kim aurait pu se blesser en aidant sa sœur Kendall à couper un concombre, une référence à une vidéo virale de Kendall coupant un concombre de manière maladroite. D'autres encore évoquent des scénarios plus farfelus. Cela montre à quel point l'incident suscite l'imagination des fans.

Un autre utilisateur de Reddit a suggéré une liposuccion des doigts. Les spéculations vont bon train, mais la vérité reste un mystère. Les hypothèses, parfois loufoques, montrent l'intérêt et l'inquiétude des fans pour la santé de leur idole.

La blessure de Kim Kardashian continue de faire couler beaucoup d'encre. Que ce soit à cause de son Cybertruck ou d'une autre mésaventure, l'intérêt pour cet incident ne faiblit pas. Les fans attendent avec impatience plus d'informations et espèrent que leur star préférée se remettra rapidement. Les spéculations continueront jusqu'à ce que Kim ou son entourage fournisse plus de détails sur cette blessure intrigante.

